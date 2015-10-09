Экс-тренер сборной Казахстана возглавит клуб КПЛ? Он дал ответ

Российский футбольный тренер Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал свое будущее после ухода из "Кайсара".

Ранее специалист на протяжении трех сезонов работал в "Кайсаре" и покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Под его руководством "Кайсар" занял 11-е место в КПЛ-2025, став единственной командой чемпионата не располагавшей в своем составе легионерами.

На данный момент кандидатуру Кумыкова рассматривают в клубе "Каспий", который вернулся в высший дивизион после победы в первой лиге.

"Каспий"? Пока переговоры, надеюсь, до конца месяца все прояснится", - заявил Виктор Балютович.

Добавим, что в разное время Кумыков тренировал "Атырау", "Ордабасы", карагандинский "Шахтёр", "Елимай", а также входил в тренерский штаб сборной Казахстана при Юрии Красножане.

Кроме того, Кумыков первый тренер, который вывел казахстанский клуб в основную стадию еврокубков - в 2013-м году он довел "Шахтер" до группы Лиги Европы.