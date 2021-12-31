Экс-тренер сборной Армении сделал заявление о возвращении в "Тараз"

В минувшем сезоне Вардан Минасян являлся главным тренером "Тараза", однако после завершения чемпионата Казахстана покинул команду. В беседе с корреспондентом Vesti.kz армянский специалист прокомментировал информацию о том, может ли он вновь возглавить южно-казахстанский клуб.

"Тараз"? Ничего конкретного нет, разговоры идут с разными командами. Кроме Казахстана, есть варианты в других странах. Все зависит от философии и серьезности клуба", - заявил Вардан Размикович.

Напомним, что "Тараз" под руководством Минасяна стал одним из открытий первой половины сезона КПЛ-2021, однако затем из-за финансовой нестабильности команда опустилась в середину турнирной таблицы и закончила розыгрыш на десятом месте. Также тренер в этот период работы в большинстве задействовал казахстанских игроков.

До "Тараза" в Казахстане специалист также поработал в "Тоболе". В начале декабря Минасян вел переговоры с дебютантом КПЛ - "Аксу".