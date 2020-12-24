Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Экс-тренер "Актобе" приглянулся участникам еврокубков от Казахстана

Последний сезон он провел в Беларуси.

Экс-тренер "Актобе" приглянулся участникам еврокубков от Казахстана
Александр Седнев. Фото: ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Белорусский специалист Александр Седнев может продолжить свою тренерскую деятельность в Казахстане, сообщает "Прессбол".

По информации источника, брестский "Рух" не продлил трудовой контракт с Седневым. 47-летний специалист уже получил соответствующее уведомление.

Отмечается, что белорусским тренером активно интересуются команды из Казахстана, где специалист на протяжении двух лет работал в "Актобе". Высока вероятность того, что он примет костанайский "Тобол" или карагандинский "Шахтер".

"Астана", "Тобол" и "Шахтер" не сыграют в Лиге Европы

Напомним, что для Седнева "Актобе" стал первой зарубежной командой в карьере. На родине белорус работал в могилевских "Савите" и "Днепре", минском "Динамо" и "Белшине".

"Тобол" и "Шахтер", занявшие в КПЛ-2020 второе и четвертое места соответственно, в следующем сезоне представят Казахстан на новом еврокубковом турнире - Лига конференций.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Актобе ФК КПЛ-2020 Тобол ФК Шахтер ФК Беларусь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:02
Футбол

Появился новый кандидат на пост главного тренера "Ордабасы". Он работал в РПЛ
Сегодня
10:00
Футбол

Футболист "Кайрата" и сборной Казахстана заинтересовал турецкие клубы
Сегодня
07:25
Футбол

Экс-тренер "Актобе" приглянулся участникам еврокубков от Казахстана
Вчера
21:53
Футбол

Полузащитник "Астаны" подписал контракт с клубом чемпионата России
Вчера
21:05
Футбол

Стал почти основным в "Кайрате", выиграл чемпионат и вернулся в сборную. Как провел сезон в КПЛ-2020 защитник из Беларуси
Вчера
20:16
Футбол

"Жетысу" его не удержит". Жаксылыков - самый разносторонний казахстанский форвард
Вчера
18:03
Футбол

Ставка "Жетысу", прогрессирующий Эбонг и лидер "Тараза". Как сыграли белорусские футболисты в КПЛ-2020
Вчера
15:21
Футбол

Чемпион, вратарь-герой и автор сенсационного гола. Топ-5 сербских футболистов в КПЛ-2020
Вчера
12:44
Футбол

Европейский клуб задумал подписать защитника "Астаны"
Вчера
11:46
Футбол

Экс-тренер участника еврокубков от Казахстана получил предложение от другого клуба КПЛ
Вчера
11:00
Футбол

Клубы КПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана
Вчера
09:51
Футбол

Бюджет клуба КПЛ будет значительно урезан. Из-за этого закроют команды из первой лиги и футзала
22 декабря
23:12
Футбол

Лучший бомбардир с истекающим контрактом. Почему армянский вингер должен заинтересовать клубы КПЛ
22 декабря
20:55
Футбол

Аренда из "Кайрата" как приговор. Почему у футболистов нет обратного пути в алматинский клуб?
22 декабря
17:23
Футбол

От редких попаданий до бесперспективных. Как сыграли российские футболисты в КПЛ-2020
22 декабря
17:00
Футбол

"Изучали игру "Ман Сити". Воспитанник "Оле Бразил" - о спасении "Каспия" от вылета и болельщиках
22 декабря
15:53
Футбол

Заменил Исламхана, совершал ошибки и исправлялся. Как Суюмбаев провел сезон в "Кайрате"
22 декабря
15:21
Футбол

Легенда уходит из клуба. Вспоминаем топ-5 ярких моментов Шомко в "Астане"
22 декабря
15:00
Футбол

"Отец уволился, чтобы возить меня на тренировки". Воспитанник "Кайрата" - о проблемах молодых футболистов, мечте выступать за сборную и переехать в Европу
22 декабря
13:02
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана из "Кайрата" определился с новым клубом
22 декабря
12:14
Футбол

"Мы достигли потолка развития". Младенов - о причинах ухода из "Кайсара" и сравнении казахстанского футбола с болгарским
22 декабря
11:15
Футбол

"Мы можем показать КФФ, как надо работать". Интервью Боранбаева с ответом Айтхожину, про ошибку по Зайнутдинову и кто будет после Шпилевского
22 декабря
09:39
Футбол

"Предложения у меня есть разные". Лучший бомбардир КПЛ-2019 - о своем будущем в "Кайрате", варианте в Европе и зарплате в Казахстане
21 декабря
23:59
Футбол

"Кайрат" готов продать полузащитника сборной Казахстана
21 декабря
23:20
Футбол

"Тренерская деятельность всегда была в приоритете". Нурдаулетов - о молодежной сборной, лимите и задачах
21 декабря
22:53
Футбол

"Кайрат" определился с планом подготовки к новому сезону
21 декабря
21:38
Футбол

Футболист "Астаны" помог воспитанникам столичного детского дома
21 декабря
20:15
Футбол

Сошел на нет в "Кайрате" и попытался реанимировать карьеру. Сейдахмет получит очередной шанс в алматинском клубе
21 декабря
18:31
Футбол

Скорость, потенциал и универсализм. Какую пользу "Кайрату" принес Камо Оганесян
21 декабря
17:26
Футбол

Чемпион, лучший бомбардир и дебютанты премьер-лиги. Кто принял участие во всех матчах КПЛ-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика