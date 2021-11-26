Экс-тренер "Актобе" может остаться без клуба после чемпионства в сезоне-2021

40-летний белорусский тренер Алексей Бага, известный казахстанским болельщикам по работе в "Актобе", снова может остаться без работы, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Владислав Татур, солигорский "Шахтер" все еще не определился с тренером на следующий сезон.

"Казалось бы, логичное развитие - продолжение работы с Багой, но в Солигорске общались с хорватом Гораном Сабличем, а сейчас ведут переговоры с испанцем Раулем Рианчо. Тем самым, что был в "Спартаке", если помните", - пишет он.

Напомним, что Бага возглавлял "Актобе" с января по май, одержав с ним две победы при трех ничьих и четырех поражениях, тогда как клуб из Солигорска принял в сентябре, выиграв с ним золото чемпионата Беларуси-2021.