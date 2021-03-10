Экс-лидер "Окжетпеса" и вернувшийся из Румынии защитник. Сумеют ли выступавшие в КПЛ легионеры усилить "Жетысу"?

Талдыкорганский "Жетысу" перед стартом OLIMPBET-Чемпионата Казахстана усилился румынским защитником Габриэлом Энаке и полузащитником сборной Эстонии Артемом Дмитриевым. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они выступали в премьер-лиге и смогут ли усилить клуб из Алматинской области.

Сам "Жетысу" пока не представил данных новичков. Но, по данным Transfermarkt, они в начале нынешней недели оформили отношения с клубом. Энаке и Дмитриев не первый сезон выступают в Казахстане.

Румынский защитник в прошлом году играл за "Кызыл-Жар СК". В составе петропавловцев он провел шесть матчей и забил два гола.

Впрочем, легионер не доиграл сезон. Осенью Энаке сообщил румынским СМИ, что самовольно покинул клуб и расторг контракт. В "Кызыл-Жар СК" это опровергли. Но затем контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Осенью румын продолжил карьеру в "Стяуа" (Бухарест). На родине Энаке сыграл одну встречу в чемпионате Румынии и один матч в квалификации Лиги Европы.

В остальном же новичок "Жетысу" и бывший игрок "Рубина" и "Партизана" даже не попадал в заявку "Стяуа" на матчи национального первенства.

Для талдыкорганского клуба, который потерял ряд лидеров и вынужден по причине оптимизации бюджета собирать всех свободных игроков, бывший футболист сборной Румынии не самый плохой вариант для комплектования состава.

Таким же усилением для "Жетысу" является Дмитриев. Эстонец в предыдущие два сезона играл за "Окжетпес". В общей сложности эстонский легионер провел во всех турнирах 47 матчей за кокшетаусцев. В КПЛ-2019 он с пятью мячами стал одним из самых результативных игроков команды.

В 2020-м Дмитриев также отличился пять раз в 17 встречах КПЛ. На этот раз он стал лучшим бомбардиром синегорцев. Эстонский легионер забивал в матчах с "Кайратом", "Астаной", "Кызыл-Жар СК". Впрочем, "Окжетпес" по итогам сезона оказался в первой лиге, а Дмитриев, выступавший когда-то на родине, а также в чемпионатах Финляндии, Литвы и Бельгии, оставался без клуба.

Дмитриев показал свои лидерские качества в "Окжетпесе". Игровые навыки полузащитника сборной Эстонии также не вызывают вопросов. Безусловно, он способен проявить себя и в "Жетысу".

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Напомним, в КПЛ-2020 "Жетысу" под руководством Дмитрия Огая занял шестое место. В новом же сезоне талдыкорганцами будет руководить Ринат Алюетов. 13 марта "Жетысу" в первом туре КПЛ-2021 сыграет на выезде с "Кайратом".

Фото: ФК "Стяуа"©

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