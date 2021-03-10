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Убрали Огая, урезали бюджет, не отпустили Жаксылыкова. "Жетысу": превью к сезону

Талдыкорганцы больше не претендуют на еврокубки.

Убрали Огая, урезали бюджет, не отпустили Жаксылыкова. "Жетысу": превью к сезону
Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Жетысу" фундаментально изменился за прошедшее межсезонье и теперь команда уже не столь амбициозна, как раньше. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как выглядит нынешний состав талдыкорганцев и кто пришел на смену Дмитрию Огаю. 

Главная новость межсезонья 

Несколько лет Дмитрий Огай, а также спортивный департамент клуба под руководством Руслана Балтиева пытались вывести "Жетысу" на новый уровень, но все оказалось тщетно. В прошлом году у талдыкорганцев был очень приличный бюджет, но даже в условиях сокращенного чемпионата и кризиса конкурентов "Жетысу" не смог занять еврокубковое место, в отличие от того же "Шахтера", чьи возможности были скромнее. 

На глобальную перестройку указывало все, но финальным толчком стало значительное снижение бюджета "Жетысу". В клубе осталось считанное количество людей из прошлогоднего состава, поменялся  тренерский штаб и, как это модно говорить, сменился вектор. Когда в клубе небольшие финансовые возможности, можно всегда сказать, что мы намерены больше доверять молодежи, это именно про нынешний "Жетысу". 

Кроме того, стоит отметить, что "Жетысу" каким-то чудом сохранил форварда сборной Казахстана Айбара Жаксылыкова, который стремительно прогрессирует с каждым годом. 

Трансферы 

Подписывать качественных легионеров на уровне первой шестерки "Жетысу" не мог, поэтому собирал игроков с трудом и все они были не самыми востребованными. Известный агент Дмитрий Селюк пообещал, что готов собрать команду "Жетысу" и она точно не вылетит. Похоже, его словам доверились, ведь сразу три игрока Селюка перебрались в Талдыкорган - Акмаль Бахтияров вернулся после непродуктивного периода в России, а в оборону были подписаны африканцы Алию Абубакар и Филип Иполе. 

Из иностранцев "Жетысу" также пополнили российский вратарь Денис Кавлинов, белорусский защитник Илья Колпачук, эстонский хавбек Артем Дмитриев, румын Габриэль Энаке и еще один россиянин Денис Поярков. 

Среди казахстанцев семиреченцы смогли подписать нападающего Бауыржана Турысбека, полузащитника Адама Адахаджиева, защитников Рафката Аслана, Андрея Шабаева и Александра Кислицына, а также вратаря Михаила Голубничего. 

Недостатки 

У "Жетысу" по-прежнему крайне несбалансированный состав и очень молодой тренер без опыта работы на уровне КПЛ. По отзывам коллег, новый главный тренер Ринат Алюетов подкован по части теории, но правильно донести информацию и сделать так, чтобы она приносила эффект со взрослой, профессиональной командой - это процесс трудоемкий. Так или иначе мы плохо знаем тренера Алюетова и в таком случае в равной степени возможен как относительный успех, так и провал. Но мы точно понимаем, что молодой специалист будет работать в крайне сложных и новых для себя условиях. Что уж говорить про Алюетова, если в прошлом году сезон "сожрал" даже Андрея Карповича, который прекрасно знает, что такое давление, и уже не первый год работает в КПЛ в качестве тренера. 

Игры на сборах

"Жетысу" 2:0 "Олимп-Долгопрудный"

"Жетысу" 0:3 "Телави"

"Жетысу" 1:2 "Чертаново"

"Жетысу" 1:1 TBC 

"Жетысу" 1:2 "Тюмень"

"Жетысу" 0:2 АГМК 

Оптимальный состав 

Товарищеские матчи "Жетысу" на сборах практически не транслировались, поэтому сложно предугадать точный состав команды на данный момент, тем более и комплектование в клубе, видимо, еще не завершено. 

Основным вратарем почти наверняка останется Андрей Шабанов. Если Алюетов продолжит играть, как и Огай, в три центральных защитника, то здесь вероятно сочетание: Кислицын - Абубакар - Орынбасар, но также в этой зоне могут сыграть Колпачук, Аслан и Шабаев. Профильными крайними защитниками являются Иполе и Дильшат Мусаев. 

В полузащите выбор у "Жетысу" небольшой, тут наверняка образуют связку из опытных Пояркова и Дмитриева, чуть выше или на замену кому-то из них могут выйти Адахаджиев, Джалилов и Энаке. 

В атаке вырисовывается потенциально качественное и вариативное казахстанское трио: Бахтияров - Турысбек - Жаксылыков.

Напомним, что КПЛ-2021 стартует 13 марта, в этот день "Жетысу" сыграет с "Кайратом", который в прошлом году выиграл "золото" впервые за 16 лет. Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Трансфер Сборная РК по футболу Жетысу ФК

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