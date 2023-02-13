Экс-игрок "Ювентуса" выбрал клуб в КПЛ

ФК "Актобе" объявил о переходе хорватского нападающего Андрия Филиповича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний легионер в минувшем сезоне КПЛ выступал за "Атырау". В составе "нефтяников" Филипович провел 24 матча, в которых забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.

После окончания сезона хорватский бомбардир покинул Атырау. Отмечается, что предыдущим летом "Актобе" вел активные переговоры с хорватом, однако "Атырау" отказался отпускать своего лидера.

Добавим, что Филипович является воспитанником "Риеки". Долгое время он выступал в академии хорватского клуба, пока в феврале 2015 года не поступило предложение от "Ювентуса". Форвард перешел в туринский клуб на правах аренды и провел там полгода, выступая за юношескую команду "Ювентуса".

Летом 2016 года Филипович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской "Сиеной" из Серии C. До конца года он так и не сыграл за клуб и покинул Италию.

Последние пять лет Филипович выступал за словенские, голландские и албанские клубы. Перед переходом в "Атырау" он играл в составе албанской "Партизани", за которую провел десять матчей и забил два гола.

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