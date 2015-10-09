Экс-игрок сборной Украины выделил плюсы и минусы КПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар рассказал о своих впечатлениях от работы в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz.

Специалист заявил, что уровень КПЛ представляется высоким.

"До приезда я знал о казахстанском футболе совсем немного - только сталкивался с клубами на сборах. Но после сезона, который провел в Казахстане, могу сказать, что уровень действительно высокий", - сказал Эдмар в интервью "Украинский футбол".

При этом, он заметил, что в стране существуют проблемы с инфраструктурой.

"В Украине инфраструктура лучше - и стадионы, и поля. В Казахстане бывает, что качество газонов не позволяет футболистам раскрыться. Особенно тяжело легионерам - некоторые просто теряются на таких полях".

Эдмар работал в тренерском штабе костанайского "Тобола" в сезоне-2024.