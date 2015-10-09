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КПЛ
Вчера 07:51
 

Экс-игрок сборной Украины выделил плюсы и минусы КПЛ

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Экс-игрок сборной Украины выделил плюсы и минусы КПЛ ©metalist1925.com

Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар рассказал о своих впечатлениях от работы в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz

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Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар рассказал о своих впечатлениях от работы в чемпионате Казахстана, передают Vesti.kz

Специалист заявил, что уровень КПЛ представляется высоким. 

"До приезда я знал о казахстанском футболе совсем немного - только сталкивался с клубами на сборах. Но после сезона, который провел в Казахстане, могу сказать, что уровень действительно высокий", - сказал Эдмар в интервью "Украинский футбол".

При этом, он заметил, что в стране существуют проблемы с инфраструктурой. 

"В Украине инфраструктура лучше - и стадионы, и поля. В Казахстане бывает, что качество газонов не позволяет футболистам раскрыться. Особенно тяжело легионерам - некоторые просто теряются на таких полях".

Эдмар работал в тренерском штабе костанайского "Тобола" в сезоне-2024. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 1, женщины
14 апреля 17:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
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