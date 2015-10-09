Экс-игрок сборной Польши и "Кайрата" посетил Алматы. Известна причина

Бывший полузащитник сборной Польши и "Кайрата" Яцек Гуральски стал гостем на матче квалификации Лиги чемпионов между алматинским клубом и черногорской "Сутьеской". В беседе с корреспондентом Vesti.kz хавбек рассказал, почему решил посетить Казахстан.

Последние годы карьеры Гуральски провел в качестве игрока клуба второго польского дивизиона "Вечиста". Этим летом 33-летний хавбек стал свободным агентом.

"Очень рад снова оказаться в Алматы. У меня просто отпуск, решил посетить этот замечательный город, я буду здесь еще несколько дней. Мое будущее? Знаешь, пока определенных планов нет, но возможно займусь агентской деятельностью", - отметил Яцек.

Гуральски выступал за "Кайрат" в период с 2020-го по 2022-й год. Он помог алматинцам вернуть чемпионский титул КПЛ в сезоне-2020, будучи одним из ключевых игроков команды.

Суммарно за "желто-черных" польский полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах. После "Кайрата" хавбек также выступал в Германии за "Бохум".

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