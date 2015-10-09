Экс-игрок сборной Испании разрывает в "Кайрате". Лучший трансфер лета в КПЛ?

Уход Дастана Сатпаева из "Кайрата" выглядел большой проблемой для алматинцев, но пока команда достаточно уверенно и эффективно справляется без своего вундеркинда. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как атаку "желто-черных" усилил испанский нападающий Марк Гуаль и почему его трансфер заставил команду действовать иначе.

Начнем с того, что у Гуаля очень хорошая школа и бэкграунд. Он воспитывался в академии "Барселоны", потом пусть и ненадолго заезжал в молодежную команду "Реала" и провел три матча за молодежную сборную Испании. Плюс у него 145 матчей во второй Ла Лиге и 41 результативное действие. В последние годы он продуктивно выступал в Польше - интенсивном, жестком чемпионате и забивал там достаточно много (51 результативное действие в 101 матче).

То есть, изначально было очевидно, что Марк Гуаль - это игрок хорошего уровня, который способен усилить "Кайрат". Примечательно, что помимо "Кайрата" испанца предлагали и "Ордабасы", но в Шымкенте выбрали Бьорна Йонсена (норвежец тоже отлично адаптировался в КПЛ, но стоит сказать, что он старше на четыре года Гуаля - ему 34).

Уход Сатпаева и приход Гуаля вынуждал тренерский штаб "Кайрата" по-другому расставить приоритеты в атаке. Просто потому, что это совершенно разные игроки, а тот же Сатпаев вообще уникален, поскольку обладает огромным арсеналом качеств и способен играть на разных позициях.

В то время как Гуаль форвард не для игры за спину и быстрых рывков, он более полезен в позиционных атаках и при вскрытии низких блоков (с этим часто встречается "Кайрат" в матчах КПЛ). Марк отлично комбинирует между линиями и у него классный тайминг для входа в штрафную. И при этом он достаточно работоспособен без мяча, что является одним из основных требований в игре "Кайрата".

Сейчас Гуаль, по сути, вытеснил из основы Эдмилсона, и Рафаэль Уразбахтин подробно объяснил, почему он предпочитает испанца на данный момент.

"Гуаль - тонкий игрок. Он немного не такого плана, как Эдмилсон. Он много работает в свободном пространстве, открывается, между линиями хорошо работает. Он не такой габаритный, чтобы выигрывать верховые единоборства, борьбу на втором этаже вести. Он более интеллектуальный игрок. Эдмилсон — это больше про борьбу, игру головой. Поэтому последние матчи мы так посмотрели, что он лучше выходит на замену, обостряет, и забивает. Две игры он вышел и забил. И как-то он более уверенно себя чувствует, когда выходит на замену. Что касается Гуаля, если раньше Дос убегал, когда с ним в девятке играл, он много этих рывков делал, сейчас немного по-другому мы вынуждены играть. Обычно ты игру свою подстраиваешь под игроков, стараешься на лучших качествах своих игроков действовать. Поэтому Гуаль у нас ложную девятку исполняет. Вроде бы девятка, но в то же время он отскакивает в свободные зоны, освобождает это пространство, в которое мы хотим, чтобы открывались наши быстрые игроки — Ойва, Мрынский. Мы просим его открываться в эти зоны", - заявил Рафаэль Радикович.

И главное тут даже не статистика Гуаля, хотя и с ней все в порядке - четыре гола и два ассиста в шести матчах (включая гол в первом матче квалификации ЛЧ против "Сутьески"). А в том, как Марк разнообразил игру "Кайрата" и сделал ее более вариативной.

Да, он не Сатпаев, но фигура Марка позволяет раскрывать сильные качества других игроков и делать так, чтобы именно командный футбол работал как надо.

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