КПЛ
Сегодня 17:38
 

Экс-игрок "Кайрата" перейдёт в "Актобе"? От него отказался российский клуб

  Комментарии

Экс-игрок "Кайрата" перейдёт в "Актобе"? От него отказался российский клуб Гулжигит Алыкулов. Фото: instagram.com/alykulov10©

Полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов в зимнее трансферное окно может вернуться в Казахстан и подписать контракт с "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассуждает о перспективах игрока и его нынешнем состоянии.

После ухода из "Кайрата" Алыкулов перезапустил карьеру там, где и начинался его зарубежный путь - в белорусском "Немане". В 2024 году вингер вновь решился на новый вызов и перебрался в московское "Торпедо" из первой лиги России. Но там основательно закрепиться не вышло.

Осенью появилась следующая информация: главный тренер команды Дмитрий Парфенов не видит игрока в своей тактической схеме. Это по факту и подтвердилось - Алыкулов перестал попадать даже в заявку.

Правда, и сам экс-тренер "Актобе" надолго не задержался в "Торпедо". В октябре в московскую команду вернулся Олег Кононов, однако и он не возлагал больших надежд на Гулжигита. Контракт Алыкулова был рассчитан на два сезона, но вскоре "Торпедо" объявило о расторжении контракта по соглашению сторон. Суммарно он отыграл 20 матчей и забил лишь один гол.


Как видим, глобально Алыкулов за последние годы не вырос в игрока кардинально иного уровня. Ему не удалось заиграть во втором по силе дивизионе России, а проявил он себя лишь в чемпионате Беларуси.

Усилит ли он нынешний "Актобе"? Есть в этом сомнения, хотя тактически он может подойти команде Николая Костова, но даже в нынешнем составе "красно-белых" есть вингер, не уступающий в классе - это гаитянин Жайро Жан.


Алыкулов понятный игрок, с очевидными плюсами и с не менее очевидными минусами. На сегодня он едва ли способен дать "Актобе" или другому топ-клубу Казахстана тот функционал, который его бы выделял и делал команду значительно сильнее.

Напомним, что Алыкулов выступал за "Кайрат" в период с 2020-го по 2023-й год, помог алматинцам стать чемпионами и суммарно провел 99 матчей, забив 13 голов и отдав 13 голевых передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

