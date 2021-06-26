Экс-игрок "Барсы" и новичок из топ-60 молодых талантов мира. Самые громкие селекционные провалы "Кайрата"

Игрок "Кайрата" Штрели Мамба, находящийся в аренде в немецкой "Ганзе", после невзрачного отрезка карьеры в Казахстане отметился хет-триком в первом матче за клуб из Ростока. Корреспондент Vesti.kz вспоминает бывших и нынешних футболистов алматинцев, которые олицетворяют промахи селекционной службы "желто-черных".

Герсон Асеведо

Статусный чилиец появился в "Кайрате" в середине сезона-2016. Атакующий полузащитник до этого выступал на родине и в России. В алматинский клуб перебрался из "Урала", на тот момент трансферная стоимость экс-игрока сборной Чили составляла три миллиона евро, а южанам он достался бесплатно. Контракт с южноамериканцем был подписан на два года.

За "Кайрат" Асеведо провел 16 матчей и забил три гола. В том числе поучаствовал в разгроме "Астаны" (4:1) в столице. В этой игре он открыл счет и отдал голевую передачу.

Казалось, пребывание дорогостоящего легионера продлится сколько положено, но уже зимой 2017-го легионер покинул клуб. Причем причиной досрочного ухода из "Кайрата" стали отнюдь не игровые качества футболиста - по разной информации, было нарушение дисциплины на предсезонных сборах. Словом, Асеведо стал разочарованием. Этот случай говорит о том, что приглашая игрока, необходимо учитывать не только исполнительское мастерство, но и личностные качества.

После "Кайрата" Герсон выступал на родине за "Депортес Икике", а также в литовской "Судуве" и армянском "Алашкерте". В марте 2020-го устроился в чилийском "Депортес Реколета", откуда ушел в феврале нынешнего года. По информации Transfermarkt, сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

Гай Ассулин

Приход экс-игрока "Барселоны", за которую он провел один матч в 2009 году, в "Кайрат" в начале сезона-2019 выглядел многообещающим. Но эпопея с Ассулином в стане алматинцев продлилась всего 45 дней. За "Кайрат" экс-футболист "Манчестер Сити" и "Брайтона", испанских "Расинга", "Гранады", "Мальорки", "Эркулеса" и "Сабаделя", а также израильского "Хапоэля" из Тель-Авива провел всего два официальных матча или 69 минут игрового времени. В марте 2018-го соглашение с израильтянином было расторгнуто по согласию сторон.

После "Кайрата" самый молодой игрок в истории сборной Израиля выступал в Румынии за "Политехнику" из Яссы. В феврале 2021-го футболист, которого называли "новым Месси", перешел в итальянской клуб "Крема", который выступает в Серии D.

А в истории "Кайрата" Ассулин, имея впечатляющий бэкграунд, остался одним из главных разочарований.

Кирилл Колесниченко

В марте 2020 года в разгар пандемии коронавируса "Кайрат" подписал этого молодого российского футболиста. По данным Transfermarkt, алматинцы заплатили за него ФК "Чертаново" 250 тысяч евро.

"Желто-черным" определенно достался интересный игрок. В 15 лет Колесниченко стал самым молодым профессиональным футболистом России.

В 2017-м авторитетное британское издание The Guardian включило новичка "Кайрата" в список 60 лучших молодых талантов мира 2000 года рождения.

В 2018-м полузащитник дебютировал в РПЛ в составе "СКА-Хабаровск". Впрочем, несмотря на регалии, он так и не сыграл за "Кайрат". В сентябре того же года россиянин был отдан в аренду волгоградскому "Ротору". Но после двух матчей в РПЛ кайратовец отправился в субаренду в "СКА-Хабаровск". В алматинский клуб он уже не возвращался. На днях 21-летний футболист подписал контракт с "Уралом". По информации Transfermarkt, компенсация за российского вингера составила 140 тысяч евро.

Вероятно, молодой футболист оказался в "Кайрате" не в то время, когда чемпионат Казахстана на несколько месяцев был остановлен из-за карантинных ограничений.

Скорее всего, поклонникам алматинцев спустя некоторое время его имя ни о чем не будет говорить.

Штрели Мамба

Переход немецкого легионера с конголезскими корнями преподносился как главный трансфер алматинцев в межсезонье. Впрочем, форвард с опытом выступлений в Бундеслиге, где забил пять мячей, не смог выиграть место в основе "Кайрата". На счету Мамбы 13 матчей во всех турнирах и два гола.

Эти показатели явно оказались неубедительными, и немецкий игрок был отправлен в аренду в клуб второй Бундеслиги "Ганза" (Росток). В первом матче, после отъезда на родину, Мамба оформил хет-трик.

Клуб экс-форварда "Кайрата" в товарищеской игре разгромил "Пампов" со счетом 10:0. Мамба вышел на поле во втором тайме и отличился на 52-й, 59-й и 88-й минутах.

Возможно, немецкого легионера тяготило пребывание в "Кайрате", и отъезд в Германию улучшил его моральное состояние. Об этом можно будет судить спустя некоторое время. Срок аренды Мамбы истекает через год, при этом "Ганза" располагает опцией выкупа игрока.

Еркебулан Сейдахмет

В середине сезона-2019 алматинцы подписали некогда главную надежду казахстанского футбола. Однако Сейдахмет уже на тот момент пребывал в статусе угасающей звездочки. В итоге он вовсе растворился в обойме алматинцев. В 2020-м "Казахского Месси" арендовал "Жетысу". Но и в талдыкорганском клубе он ничем особенным не отметился. Возвращение в "Кайрат" ничего не изменило в его карьере. Сейчас он как любой заурядный игрок довольствуется редкими выходами на замену.

Не исключено, что 21-летнему футболисту нужен новый вызов в виде перехода в другой клуб.

После 18 туров "Кайрат" занимает третье место в КПЛ, отставая на пять очков от лидирующих "Тобола" и "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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