Экс-игрок "Астаны" рассказал о высокой зарплате в Казахстане и причинах своего ухода

Белорусский футболист Артем Рахманов в интервью телеграм-каналу "О, спорт! Ты - мир!" рассказал, что неплохо зарабатывал в "Астане". Также он назвал причины, по которым покинул казахстанский клуб, передают Vesti.kz.

- В начале 2022 года, когда вы рассказывали о переходе в "Астану", говорили, что еще планируете поиграть несколько лет, и "Астану" в качестве последнего клуба в карьере не рассматривали. Но по факту пока именно чемпионат Казахстана и "Астана" - финиш карьеры.

- Знаете, чемпионство с "Астаной" - это как закрытие личного гештальта. То, к чему я стремился всю карьеру, случилось в Казахстане. Некое подведение итогов, высшая точка. Да, в сборную страны мечтает попасть каждый футболист - и это сделать удалось. А вот что касается титулов... В Молдове был бронзовым призером, в Эстонии - серебряным, а вот в Казахстане, наконец, удалось стать чемпионом.

Когда мы общались в 2022-м, этот гештальт не был закрыт, амбиции были высокими. Но по итогу - золото. И, повторюсь, такое подведение итогов карьеры. Галочка поставлена, я себя реализовал.

- У вас был контракт с "Астаной" до конца 2023-го года, но ушли вы почти за год до этого. Новый тренерский штаб на вас не рассчитывал?

- Ни для кого не секрет, что когда приходит новый тренер, он приводит с собой своих футболистов, приглашает тех, на кого рассчитывает. Когда "Астану" тренировал Срджан Благоевич, у него были свои исполнители. Когда же его сменил Григорий Бабаян, на новый сезон он планировал пригласить игроков, с которыми уже работал, чтобы решать поставленные задачи.

В конце 2022 года мы с ним очень хорошо пообщались. Он дал мне понять, что видит на моей позиции других футболистов. При этом ко мне претензий нет, но давать играть он намерен другим. Можно сказать, классика, но то, как Бабаян это все преподнес, заставляет выразить ему благодарность. Он сказал мне все в лицо, поговорил индивидуально, а не стал ссылать в дубль или мариновать на лавке. Мы пожали друг другу руки, с клубом разорвали контракт по соглашению сторон. Считаю, именно так и надо поступать в подобных ситуациях. Плюс я не тот человек, который будет держаться за зарплату, даже не играя.

- В "Астане" была одна из самых высоких зарплат в вашей карьере?

- Да. Цифры называть не буду, но это один из самых больших клубов, в которых я играл, поэтому и зарплата соответствующая. Тем не менее, как уже сказал, деньги, пусть и большие, - это не главное. Мне в любом случае хотелось играть.

Напомним, что в карьере 33-летнего Рахманова также были белорусские "Рух", "Ислочь", "Неман", "Славия-Мозырь", "Минск", шведский "АФК Эскильстуна", польский "Ракув", украинский "Черноморец", молдавский "Милсами" и эстонская "Левадия".

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