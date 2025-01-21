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Экс-игрок "Арсенала" и "Зенита" перешел в клуб КПЛ

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Экс-игрок "Арсенала" и "Зенита" перешел в клуб КПЛ ©ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о подписании контракта с российским защитником Андреем Васильевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о подписании контракта с российским защитником Андреем Васильевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний новичок клуба КПЛ является воспитанником питерского "Зенита", в своей профессиональной карьере выступал за команды "Ростов", "Динамо СПБ", "Арсенал Тула", "Зенит-2", "Чайка", "Торпедо Минск", "Гомель".

Последние три года футболист выступал в чемпионате Беларуси в составе гродненского "Немана".

Transfermarkt оценивает новичка казахстанского клуба в 150 тысяч евро. 


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