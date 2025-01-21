Экс-игрок "Арсенала" и "Зенита" перешел в клуб КПЛ

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о подписании контракта с российским защитником Андреем Васильевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний новичок клуба КПЛ является воспитанником питерского "Зенита", в своей профессиональной карьере выступал за команды "Ростов", "Динамо СПБ", "Арсенал Тула", "Зенит-2", "Чайка", "Торпедо Минск", "Гомель".

Последние три года футболист выступал в чемпионате Беларуси в составе гродненского "Немана".

Transfermarkt оценивает новичка казахстанского клуба в 150 тысяч евро.