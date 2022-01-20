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Экс-игрок "Актобе" и "Тобола" выбрал новый клуб в КПЛ

Экс-игрок "Актобе" и "Тобола" выбрал новый клуб в КПЛ
©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Литовский полузащитник Артурас Жулпа перейдет в "Туран", сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний хавбек уже прибыл в расположение туркестанского клуба, который проводит сборы в Турции.

Жулпа хорошо знаком с нынешним главным тренером "Турана" Владимиром Газзаевым. Под его руководством литовец выступал в "Актобе" и "Тоболе", а в ближайшее время футболист подпишет контракт с клубом.

Литовский легионер с 2015 года выступает в КПЛ. Помимо "Актобе" и "Тобола", он также защищал цвета "Жетысу". На его счету 163 матча в чемпионатах Казахстана и семь забитых мячей.

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Метки:
Туран ФК Тобол ФК Актобе ФК Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ Жетысу ФК

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