Экс-футболиста КПЛ расстреляли из-за национальности

Экс-футболиста КПЛ расстреляли из-за национальности Лайонел Адамс в "Жетысу". Фото: IG/lionel__adams©

На бывшего футболиста ряда казахстанских клубов Лайонела Адамса было совергено вооружённое нападение большой группой лиц в Подмосковье (Россия). По неподтверждённой информации, конфликт возник из-за национальной принадлежности спортсмена, передают Vesti.kz.

"На него напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из преступников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить спортсмена.

После очевидцы вызвали скорую - медики оказали мужчине первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы", - сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".

По данным другого источника, конфликт начался из-за национальности российского футболиста - его отец родом из Нигерии. Всё случилось в одной из кофеен. 

31-летний Адамс является воспитанником московского ЦСКА. Он играл за ряд российских клубов и юношескую сборную России до 18 лет, а также выступал в Испании, Армении, Беларуси, Черногории и Таджикистане.

С 2020 по 2022 годы играл в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) за "Каспий" и "Туран", а с 2023 по 2025 годы в "Жетысу" и "Шахтёре". Последним клубом футболиста была "Алга" из чемпионата Кыргызстана.

