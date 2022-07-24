Экс-футболист "Барселоны" решил поехать в КПЛ

Российский полузащитник Амир Натхо ведет переговоры с казахстанскими клубами на предмет переезда в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представители 25-летнего игрока выходили на главного тренера "Мактаарала" Андрея Ферапонтова, однако до конкретных переговоров дело не дошло.
Сам Натхо не прочь попробовать свои силы в чемпионате Казахстана и готов рассмотреть предложения и из первой лиги.
Уроженец российского Майкопа в 2014 году оказался во второй команде "Барселоны" и даже продлевал контракт с клубом из Каталонии, однако дебютировать за основу не успел.
Натхо затем числился в таких клубах, как ЦСКА, "Краснодар" и "Локомотив", однако преимущественно выступал за их молодежные составы. Также он пробовал заиграть в чемпионатах Румынии, Крыма и Беларуси, однако основным игроком был лишь в эстонском "Нымме Калью".
В июле текущего года проходил сборы в составе грозненского "Ахмата". Двоюродный брат Амира - полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо, ранее выступавший в "Рубине" и ЦСКА.
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