Экс-футболист АПЛ принял решение по трансферу в "Актобе"

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Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщил о срыве трансфера французского футболиста Лиса Муссе в казахстанский "Актобе", передают Vesti.kz.
"Лиса Муссе в "Актобе" не будет. Французский нападающий отказался ехать в Казахстан, по причине слабой инфраструктуры. Дело в том, что ему, подверженному частым травмам (колени), категорически не рекомендуется играть на искусственных полях. По мнению его агентов, он мог бы попросту закончить карьеру в нашей стране", - пишет источник.
Французский нападающий играл в АПЛ в составе "Борнмута" и "Шеффилд Юнайтед". В Бундеслиге он защищал цвета "Бохума".
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