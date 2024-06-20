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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Экс-форвард сборной Камеруна и победитель Кубка Африки уедет из КПЛ. Подробности

Экс-форвард сборной Камеруна и победитель Кубка Африки уедет из КПЛ. Подробности
©instagram.com/fc_elimai

Африканский нападающий "Елимая" Роберт Ндип Тамбе в летнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Елимай" планирует усилить атакующую линию и ведет переговоры с несколькими футболистами. Потенциальные новички должны заменить 30-летнего форварда, не блещущего результативностью. Всего в 10 матчах КПЛ на счету Тамбе гол и результативная передача.

Стоит добавить, что место в стартовом составе камерунский футболист уже потерял.

Ранее Роберт Тамбе долгое время выступал в Европе, играя за "Спартак" (Трнава), "Адану Демирспор", "ЧФР Клуж" и "Шериф". Побеждал в чемпионатах Словакии, Румынии и Молдовы. В еврокубках сыграл 13 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, Роберт выиграл Кубок африканских наций-2017 в составе сборной Камеруна. На его счету 10 игр за национальную команду. Последние несколько сезонов до перехода в "Елимай" Тамбе играл в чемпионате Китая.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Елимай ФК КПЛ Футбол Камерун

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