Экс-форвард сборной Камеруна и победитель Кубка Африки уедет из КПЛ. Подробности

Африканский нападающий "Елимая" Роберт Ндип Тамбе в летнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Елимай" планирует усилить атакующую линию и ведет переговоры с несколькими футболистами. Потенциальные новички должны заменить 30-летнего форварда, не блещущего результативностью. Всего в 10 матчах КПЛ на счету Тамбе гол и результативная передача.

Стоит добавить, что место в стартовом составе камерунский футболист уже потерял.

Ранее Роберт Тамбе долгое время выступал в Европе, играя за "Спартак" (Трнава), "Адану Демирспор", "ЧФР Клуж" и "Шериф". Побеждал в чемпионатах Словакии, Румынии и Молдовы. В еврокубках сыграл 13 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, Роберт выиграл Кубок африканских наций-2017 в составе сборной Камеруна. На его счету 10 игр за национальную команду. Последние несколько сезонов до перехода в "Елимай" Тамбе играл в чемпионате Китая.