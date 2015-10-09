Экс-чемпион КПЛ объявил о трансфере легионера из Европы

Шымкентский "Ордабасы" официально представил своего новичка - украинского полузащитника Юрия Вакулко, передают Vesti.kz.

27-летний хавбек подписал контракт с шымкентским клубом, который идет на седьмом месте в казахстанской премьер-лиги, имея в своем активе 19 баллов.

В минувшем сезоне Вакулко выступал за украинский "Кривбасс", где провел 24 матча и отметился одной голевой передачей. Основная позиция футболиста - центральный полузащитник. По данным портала Transfermarkt, на данный момент его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро (478,9 миллиона тенге).

Новый легионер "Ордабасы" является бронзовым призером чемпионата Украины сезона-2023/24. Кроме того, у Юрия уже есть опыт выступлений за границей: ранее он защищал цвета белградского "Партизана" и латвийской "Риги".