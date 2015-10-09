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Экс-чемпион КПЛ объявил о трансфере легионера из Европы

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Экс-чемпион КПЛ объявил о трансфере легионера из Европы ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" официально представил своего новичка - украинского полузащитника Юрия Вакулко, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" официально представил своего новичка - украинского полузащитника Юрия Вакулко, передают Vesti.kz.

27-летний хавбек подписал контракт с шымкентским клубом, который идет на седьмом месте в казахстанской премьер-лиги, имея в своем активе 19 баллов.

В минувшем сезоне Вакулко выступал за украинский "Кривбасс", где провел 24 матча и отметился одной голевой передачей. Основная позиция футболиста - центральный полузащитник. По данным портала Transfermarkt, на данный момент его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро (478,9 миллиона тенге).

Новый легионер "Ордабасы" является бронзовым призером чемпионата Украины сезона-2023/24. Кроме того, у Юрия уже есть опыт выступлений за границей: ранее он защищал цвета белградского "Партизана" и латвийской "Риги".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   1/2 финала, мужчины
25 июня 20:00   •   не начат
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