Двумя голами обернулся матч "Атырау" - "Кайсар" в КПЛ-2026

ФК "Атырау" обыграл на своем поле кызылординский "Кайсар" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый гол был забит лишь на 72-й минуте, когда отличился белорус Егор Хвалько.

На 90+4-й минуты Куаныш Калмуратов подвел итог матча.

Таким образом, "Атырау" одержал первую победу в КПЛ, и набрав семь очков, поднялся с десятого на промежуточное шестое место в таблице.

У "Кайсара" три ничьи и два поражения в КПЛ-2026.

В следующем туре, "Атырау" сыграет на чужом поле с "Кызылжаром". Матч состоится 16 апреля. "Кайсар" в этот день примет "Алтай".

