КПЛ
Сегодня 16:55
 

Двумя голами обернулся матч "Атырау" - "Кайсар" в КПЛ-2026

©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" обыграл на своем поле кызылординский "Кайсар" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый гол был забит лишь на 72-й минуте, когда отличился белорус Егор Хвалько.

На 90+4-й минуты Куаныш Калмуратов подвел итог матча.

Таким образом, "Атырау" одержал первую победу в КПЛ, и набрав семь очков, поднялся с десятого на промежуточное шестое место в таблице.

У "Кайсара" три ничьи и два поражения в КПЛ-2026.

В следующем туре, "Атырау" сыграет на чужом поле с "Кызылжаром". Матч состоится 16 апреля. "Кайсар" в этот день примет "Алтай".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
2 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
6 Астана 4 2 1 1 6-5 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026 • Тур 5
