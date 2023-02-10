Двукратный чемпион Казахстана объявил о переходе нового футболиста

Российский защитник Альберт Габараев перешел в футбольный клуб "Тобол". Об этом сообщает пресс-служба костанайцев.
Контракт подписан до конца 2023 года.
Габараев родился в городе Ардон (Северная Осетия) и является воспитанником владикавказской спортшколы "Юность". Первый тренер - Ахсар Годжиев.
"Тобол" - седьмой профессиональный клуб в карьере Габараева. Альберт выступал за команды чемпионатов России, Армении и Беларуси.
Последним клубом игрока была "Родина" (Москва), куда он перешел зимой 2022 года.
Тобол" - двукратный чемпион Казахстана (2010, 2021).
Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. Костанайцы стартуют домашним матчем с "Аксу".
За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.
Реклама