В двух клубах КПЛ могут появиться новые вратари. Один из них был на просмотре в "Зените" и играл за "молодежку" России

Футбольные клубы "Актобе" и "Кайсар" могут усилить свои вратарские линии. Об этом сообщает телеграм-канал Inside/Arseniy Isaenya.

Отмечается, что в состав "красно-белых" может прибыть голкипер, который выступал в прошлом году в чемпионате Беларуси. Основными претендентами могут быть Константин Руденок и Артем Леонов. По второму вряд ли, так как в ближайшее время экс-вратарь "Минска" подпишет контракт с "Кайсаром".

30-летний Руденок на родине выступал за "Динамо" (Минск), "Гомель", "Ислочь", "Слуцк", "Динамо" (Брест), "Нафтан", также защищал цвета российского "Армавира".

26-летний Леонов является уроженцем России. Играл за вторую команду "Краснодара", "Мордовию", "Крылья Советов". С 2019 года выступал в чемпионате Беларуси, где, помимо "Минска", выходил в составе столичного "Торпедо". В разное время привлекался к играм за юношеские и молодежную сборные России, а также проходил просмотр в "Зените".

Напомним, что "Актобе" по итогам 2020 года вернулся из первой лиги в КПЛ, в которой "Кайсар" финишировал на седьмом месте. Зимой команды получили новых тренеров. Актюбинцев возглавил белорус Алексей Бага, а главным тренером кызылординцев стал казахстанец Султан Абильдаев.