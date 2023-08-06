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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Двоякое мнение". Французский легионер прокомментировал свой уход из "Актобе"

"Двоякое мнение". Французский легионер прокомментировал свой уход из "Актобе"
©ФК "Актобе"

Французский полузащитник Уго Видемон в интервью пресс-службе "Актобе" прокомментировал свой уход из клуба. Также он рассказал о своей травме и поделился впечатлениями о стране, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если честно, у меня двоякое мнение. Все, что происходило на поле было потрясающим. Мне нравилось и я наслаждался на поле с нашими болельщиками, с командой. С другой стороны, было сложно выполнять свою работу из-за травмы. Не могу поверить в это, но придется делать третью операцию на одно и то же колено и все это меньше чем за год. Двоякое мнение, конечно, но если говорить только о футболе, то здесь хорошее время было проведено. Каково быть любимчиком фанатов? Не знаю, но думаю, фанаты понимают, что я не обманываю, не сдаюсь, пытаюсь играть с таким коленом, используя всего 20 процентов от своих возможностей. Они видят, как я выкладываюсь на поле и они отдаются стопроцентно, поэтому мы имеем такую связь.

Конечно же.. честно сказать, никто не любит футбол так, как я. Я живу футболом, дышу им, обожаю футбол. Смотрю каждый матч и мне просто хочется играть, но иногда это не от тебя зависит, к сожалению. Мне сейчас опять надо делать операцию. Грустно очень, но такова жизнь.

Мне следует сфокусироваться на своем колене. Поговорить с врачом, понять, в чем проблема и что идет не так. Но конечно же, когда тебе нравится где-то, ты хочешь там оставаться. Например, когда люди подходят ко мне на улице и спрашивают, хочу ли я вернуться. Отвечаю им, почему бы нет? Сейчас не знаю, конечно, но почему бы нет?

Если честно, то нет никаких претензий. Только хорошее могу сказать о тренере. Он меня и без тренировки выпускал на поле, зная, что это не я не хочу тренироваться, а мое здоровье мне не позволяет. Потому что если я начну тренироваться, то не смогу играть на матчах, поэтому я не тренировался, а выходил и играл. Мне было сложно, но тренер заметил это и он очень умный. Только хорошее могу сказать и о клубе, о руководстве. Они с понимаем отнеслись к моей ситуации. Они со мной, за мной, всегда поддерживают меня. Без вопросов отпускают, чтобы я быстро сделал операцию и дают мне все, что бы я ни попросил. Я удивлен этому и очень рад, что все так.

Как у нас во Франции говорят:"Ce n'est pas un au revoir ce n'est pas adieu c'est au revoir", что в переводе "я не прощаюсь, а говорю до скорой встречи". Поговорил со своей семьей и сказал им, что возможно это последняя неделя в этой стране. И кто знает.. но добавлю, что ощутил всю любовь здешних людей. Честно сказать, моя семья и я - мы завидуем патриотизму этой страны. Как казахи любят эту страну, как защищают ее. Во Франции делают обратное. Когда ты из такой большой страны как Франция и все думают, что Франция чудесная страна, но на самом деле нам есть, чему поучиться у казахов: их солидарности, патриотизму, любви к стране. Я везде вижу ваш флаг и это круто. Этим и хотел поделиться со всеми", - заявил Видемон.

француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
8 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Актобе ФК Франция КПЛ

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