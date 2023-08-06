"Двоякое мнение". Французский легионер прокомментировал свой уход из "Актобе"

Французский полузащитник Уго Видемон в интервью пресс-службе "Актобе" прокомментировал свой уход из клуба. Также он рассказал о своей травме и поделился впечатлениями о стране, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если честно, у меня двоякое мнение. Все, что происходило на поле было потрясающим. Мне нравилось и я наслаждался на поле с нашими болельщиками, с командой. С другой стороны, было сложно выполнять свою работу из-за травмы. Не могу поверить в это, но придется делать третью операцию на одно и то же колено и все это меньше чем за год. Двоякое мнение, конечно, но если говорить только о футболе, то здесь хорошее время было проведено. Каково быть любимчиком фанатов? Не знаю, но думаю, фанаты понимают, что я не обманываю, не сдаюсь, пытаюсь играть с таким коленом, используя всего 20 процентов от своих возможностей. Они видят, как я выкладываюсь на поле и они отдаются стопроцентно, поэтому мы имеем такую связь.

Конечно же.. честно сказать, никто не любит футбол так, как я. Я живу футболом, дышу им, обожаю футбол. Смотрю каждый матч и мне просто хочется играть, но иногда это не от тебя зависит, к сожалению. Мне сейчас опять надо делать операцию. Грустно очень, но такова жизнь.

Мне следует сфокусироваться на своем колене. Поговорить с врачом, понять, в чем проблема и что идет не так. Но конечно же, когда тебе нравится где-то, ты хочешь там оставаться. Например, когда люди подходят ко мне на улице и спрашивают, хочу ли я вернуться. Отвечаю им, почему бы нет? Сейчас не знаю, конечно, но почему бы нет?

Если честно, то нет никаких претензий. Только хорошее могу сказать о тренере. Он меня и без тренировки выпускал на поле, зная, что это не я не хочу тренироваться, а мое здоровье мне не позволяет. Потому что если я начну тренироваться, то не смогу играть на матчах, поэтому я не тренировался, а выходил и играл. Мне было сложно, но тренер заметил это и он очень умный. Только хорошее могу сказать и о клубе, о руководстве. Они с понимаем отнеслись к моей ситуации. Они со мной, за мной, всегда поддерживают меня. Без вопросов отпускают, чтобы я быстро сделал операцию и дают мне все, что бы я ни попросил. Я удивлен этому и очень рад, что все так.

Как у нас во Франции говорят:"Ce n'est pas un au revoir ce n'est pas adieu c'est au revoir", что в переводе "я не прощаюсь, а говорю до скорой встречи". Поговорил со своей семьей и сказал им, что возможно это последняя неделя в этой стране. И кто знает.. но добавлю, что ощутил всю любовь здешних людей. Честно сказать, моя семья и я - мы завидуем патриотизму этой страны. Как казахи любят эту страну, как защищают ее. Во Франции делают обратное. Когда ты из такой большой страны как Франция и все думают, что Франция чудесная страна, но на самом деле нам есть, чему поучиться у казахов: их солидарности, патриотизму, любви к стране. Я везде вижу ваш флаг и это круто. Этим и хотел поделиться со всеми", - заявил Видемон.