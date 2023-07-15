Два новичка прибыли в расположение "Астаны"

"Астана" сообщила о прибытии в команду новых игроков в лице Александра Марочкина и Степана Лончара, передают Vesti.kz.
Официальный аккаунт столичного клуба в Instagram опубликовал фотографии казахстанского защитника и боснийского полузащитника, которые приступили к совместным тренировкам с командой.
Марочкин перешел в "Астану" из "Тобола". В текущем сезоне центрбэк сборной Казахстана провел за "Тобол" 14 матчей в КПЛ.
Лончар в свою очередь перебрался в столицу Казахстана из венгерского "Ференцвароша".
Напомним, что ранее "Астана" также подписала Яна Вороговского. Ожидается, что столичный клуб также усилит линию нападения до закрытия летнего трансферного окна.
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