Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ

Два новых футболиста прибыли в расположение "Кайсара", находящегося в эти дни на сборах в Турции. Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

Один из них сербский нападающий Никола Дишич, который большую часть своей карьеры провел на родине, играя за такие клубы, как "Зарково", "Златибор" и "Явор".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего Дишича в 200 тысяч евро.

Второй новичок - ивуарийский полузащитник Джео Экра. В его карьере были украинский "Олимпик" (Донецк), российские "Тамбов", "Акрон", армянский "Ноа" и молдавский "Саксан".

24-летний ивуариец на данный момент не имеет стоимости на Transfermarkt, хотя в 2021-м оценивался в 100 тысяч евро.

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Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".

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