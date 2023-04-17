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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Драка с Аршавиным и демарш футболистов. Чем еще запомнились матчи "Кайрата" и "Астаны"

Драка с Аршавиным и демарш футболистов. Чем еще запомнились матчи "Кайрата" и "Астаны"
©ФК "Астана"

Накануне алматинский "Кайрат" неожиданно разгромил на выезде "Астану" со счетом 3:0 в рамках шестого тура КПЛ-2023. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как завершались встречи двух команд ранее и чем запоминались эти противостояния.

Встреча на "Астана Арене" началась с быстрого гола "Кайрата" - уже на третьей минуте Жоао Пауло открыл счет. В первом тайме Марин Томасов мог сравнять счет, но хорват промахнулся по пустым воротам с пары метров.

А на 56-й минуте "Кайрат" образцово воспользовался контратакой - 2:0. Снова отличился Пауло. Третий гол в ворота "Астаны" на 86-й минуте забил воспитанник "Зенита" Дмитрий Сергеев, который ранее вышел на замену. Для российского полузащитника этот гол стал дебютным в чемпионате Казахстана.

Чем завершались матчи в прошлом?

Всего "Астана" и "Кайрат" встречались между собой 48 раз за всю историю. 20 побед в активе у столичной команды, алматинцы побеждали 17 раз. Еще 11 раз команды расходились миром.

"Астана" владеет преимуществом и по забитым мячам – 67 против 61 у "Кайрата".

В прошлом сезоне матчи с "Астаной" сложились для "Кайрата" сверхнеудачно. В двух играх алматинцы уступили столичной команде с общим счетом 0:10.

Какие были скандалы ранее?

В далеком 2014 году две равные команды боролись за чемпионство. Очный матч изначально был равным, но в итоге обернулся провалом для "Кайрата". Именно после той игры произошел один из самых неожиданных сюжетов в истории казахстанского футбола - Кайрат Боранбаев отстранил от команды пятерых игроков, включая именитых легионеров и Самата Смакова. "Астана" меж тем разгромила "Кайрат" со счетом 5:1 и выиграла первый титул под руководством Станимира Стойлова.

Весной 2018 года футболисты "Астаны" и "Кайрата" устроили потасовку после финального свистка.

Игроки на повышенных тонах начали выяснять отношения прямо на поле. В итоге главный судья Артем Кучин показал две желтые карточки главным участникам конфликта - защитнику "Кайрата" Нуралы Алипу, который остался в запасе, и венгерскому полузащитнику "Астаны" Ласло Кляйнхайслеру.

Сам же матч завершился ничьей - 1:1. Позже Андрей Аршавин рассказал об инциденте:

"Я могу взять вину на себя. Мне мяч ударился в спину, и я подумал, что это Ласло Кляйнхайслер. Ударил с лета и удачно попал в него (улыбается). Он, кстати, мне ничего не сделал. А Томасов взял за ухо меня, что привело меня в гнев. За это я извиняюсь. В остальном инцидент исчерпан. Во всяком случае для меня".

Весной 2019 года "Астана" обыграла алматинский "Кайрат" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте забил румынский полузащитник "Астаны" Дорин Ротариу, которому ассистировал Жуниор Кабананга.

После матча полузащитник "Кайрата" Исламбек Куат не смог сдержать эмоций и заявил следующее: "Я не могу понять, кто у нас судит, посмотри, пожалуйста. Что за судейство? Голы чистые из офсайда забивают. Пусть посмотрят люди".

Данное заявление Куат сделал программе Sports True, которая вышла с заголовком "Кайрат - Астана 0:1. Скандальный матч".

Перед началом сезона 2021 года защитник "Кайрата" Раде Дугалич высказался о том, что у "Кайрата" нет конкурентов в чемпионате. В мае того же года, перед очным матчем команд, хорватский полузащитник "Астаны" Марин Томасов ответил на высказывания Дугалича.

"Не знаю, кто это. Он играет в футбол? Я уже четыре года играю в Казахстане и не видел его", - сказал Томасов.

В том матче команды разошлись миром - 1:1.

В октябре 2021 года главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов увел свою команду с поля за 5 минут до перерыва. Причиной послужило качество работы судейской бригады. Однако через пять минут столичный коллектив вернулся на поле и продолжил встречу.

После этого инцидента Андрей Тихонов был дисквалифицирован на два года. А затем тренер и вовсе покинул Казахстан. К слову, в том матче "Астана" проиграла на выезде со счетом 1:0.

В последнее время матчи "Астаны" и "Кайрата" проходят без громких скандалов. 3:0 в пользу "Кайрата" на выезде в этом сезоне – серьезный повод ожидать чего-то интересного в следующем очном матче команд.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ

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