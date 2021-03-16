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Доверие Байсуфинова, характер лидера, успешный старт сезона. Почему Нургалиева вернули в сборную Казахстана

Он принес "Тоболу" первый трофей в этом году.

Доверие Байсуфинова, характер лидера, успешный старт сезона. Почему Нургалиева вернули в сборную Казахстана
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Азат Нургалиев один из самых недооцененных казахстанских полузащитников своего поколения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, по каким причинам Талгат Байсуфинов вернул лидера "Тобола" в национальную команду. 

В официальных матчах за сборную Нургалиев не участвовал с 2017 года. Тот отборочный цикл к ЧМ-2018 начинал именно Байсуфинов, и при нем Азат регулярно получал вызовы в команду, являясь крепким игроком обоймы. Позже, в начале 2019 года, только начинавший работу в сборной Михал Билек также собрал смешанный состав сборной на товарищеский матч с Молдовой, в штаб чеха опять же входил Байсуфинов, и в команде был Нургалиев, более того, на ту встречу он выводил команду с капитанской повязкой. 

Но в дальнейшем в главную команду страны хавбека не вызывали, хотя он провел отличный индивидуальный сезон в 2019 году, выдав 18 результативных действий по системе гол+пас в 32 матчах чемпионата Казахстана. В 2020 году показатели Нургалиева были уже скромнее: пять голов плюс два ассиста в 19 играх. Но "Тобол" при этом финишировал на втором месте, что можно назвать большим успехом клуба. 

Новый клубный сезон Нургалиев опять же начал успешно. "Тобол" завоевал долгожданный трофей - Суперкубок страны, а хавбек принял участие в двух матчах, забив решающий послематчевый пенальти в финальной серии против "Астаны". С игровой точки зрения, Нургалиев показал, что, несмотря на трансфер более молодого легионера в лице Тони Сильвы, он не готов проигрывать конкуренцию, это просто не в его характере. К слову, ментальные данные Нургалиева, возможно, имеют даже более важное значение, чем игровые. Нургалиев - лидер по своим качествам, он держит команду в тонусе, в том же недавнем матче с "Астаной" Азат часто подсказывал и поддерживал партнеров, даже когда просто разминался у бровки. 

Таких опытных и стержневых игроков в сборной Казахстана сейчас мало, поколение меняется и это хорошо, но несколько человек, наподобие Нургалиева, команде необходимы, и Байсуфинов понимает это лучше остальных. Кроме того, сейчас в команде нет Исламхана, и его многофункциональную роль могут разделить между собой именно игроки "Тобола". Блок полузащитников костанайского клуба Тагыберген - Мужиков - Нургалиев в целом смотрится органично, целостно, и это трио вполне можно перенести в сборную, поскольку они понимают друг друга на телепатическом уровне. 

В первом туре чемпионата Казахстана капитан "Тобола" лишь подтвердил, насколько логичным и правильным выглядит его вызов в сборную - Нургалиев забил гол, пронзив многочисленную оборону "Акжайыка" изящным проходом и завершением. 

Безусловно, в 34 года Нургалиев вряд ли сумеет выдать два полноценных матча против таких команд, как Франция и Украина, но он точно поможет коллективу психологически и способен дать команде необходимый игровой импульс на поле. 

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Метки:
КПЛ-2021 Сборная РК по футболу Тобол ФК Байсуфинов Талгат Суперкубок Казахстана Бабаян Григорий

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