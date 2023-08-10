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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Доверие Адиева и слабая конкуренция. Почему ошибки Шацкого не сказываются на его статусе в сборной Казахстана

Доверие Адиева и слабая конкуренция. Почему ошибки Шацкого не сказываются на его статусе в сборной Казахстана
©КФФ

В последних турах вратарь "Шахтера" и сборной Казахстана Игорь Шацкий допустил результативные ошибки, однако его статусу игрока основы ничего не угрожает. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему в нашем футболе наблюдается стагнация среди голкиперов.

Если в прошлые годы мы хотя бы периодически видели конкуренцию во вратарской линии сборной Казахстана, то сейчас она практически отсутствует. И вопросов по кандидатуре Шацкого нет, ведь именно в сборной Игорь демонстрирует стабильный уровень и порой играет невероятно куражно. 

При этом на клубном уровне Шацкого нельзя назвать лучшим вратарем КПЛ, возможно, он сейчас не входит даже в топ-3. Основная причина - нынешнее состояние "Шахтера". В обороне у "горняков" уже нет игроков уровня сборной и в целом состав не позволяет претендовать даже на место в середине таблицы. Допуск ударов и моментов у ворот Шацкого очень высокий и это надо констатировать. Возможно, это сказывается в том числе на форме и психологии самого Игоря. В недавних матчах с "Аксу" и "Атырау" он допустил две разные и при этом грубые ошибки: 

Однако, едва ли эти ляпы скажутся на положении Шацкого в сборной Казахстана. Магомед Адиев и Валерий Ситало доверяют Игорю и, как показывал последний год, они готовы делать на него ставку, даже когда его форма не выглядит оптимальной.

Но есть и другая сторона, а вернее проблема. Конкуренты Шацкого не дают повода задуматься о том, чтобы его подвинуть. Даже в промежутке 2-3 месяцев между матчами сборной никто из потенциальных претендентов не показывает стабильную форму и не выглядит на такой дистанции лучше Шацкого. 

Мухаммеджан Сейсен после смены клуба остается вторым в "Ордабасы". В том же шымкентском клубе Шайзада котируется первым номером и выступает относительно неплохо, но пока это нельзя назвать перфомансом на уровне основного вратаря сборной.

Данил Устименко из "Кайрата" и вовсе на определенный период потерял место в старте, но и без этого его нынешняя игра не позволяет говорить о нем, как о кандидате в тройку вратарей сборной. 

Исходя из опыта, статуса и стабильности альтернативой Шацкому можно рассматривать лишь Стаса Покатилова. Показательно, что Стас очень уверенно выиграл конкуренцию внутри "Актобе" у Мирослава Лобанцева - одного из лучших вратарей КПЛ прошлых сезонов. Но тут уже влияет предпочтение тренерского штаба сборной. При этом Магомед Мусаевич признавался, что в мартовских матчах он думал о том, чтобы заменить Шацкого на Покатилова, однако в итоге Игорь остался в основе. И эта ситуация четко дает понять, потенциальному конкуренту Шацкого нужно показать игру настолько высокого уровня, чтобы ни у кого не было сомнений. А сейчас, даже если Покатилов на этапе нынешнего сезона играет чуть лучше, это не создает между ним и Шацким абсолютно контрастную разницу в уровне.

Общая ситуация с местными вратарями в Казахстане достаточно тревожная. Хоть мы и аплодируем Шацкому в сборной, но все же его клубная карьера указывает - он вратарь средних возможностей, эпизодически способный ловить кураж и к тому же возрастной. Несмотря на клубный патриотизм Игоря, если бы он был необходим топ-командам Казахстана, нет сомнений, что его бы забрали. Однако этого не произошло.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Сборная РК по футболу Адиев Магомед Покатилов Стас Актобе ФК

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