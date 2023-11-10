Долгожитель "Кайрата" близок к уходу из команды

Фланговый защитник алматинского "Кайрата" Сергей Кейлер в конце года может покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 29-летнего футболиста заканчивается контракт с командой, а новое соглашение пока не подписано.

В зимнее межсезонье "Кайрат" планирует качественно усилиться, чтобы вести борьбу за высокие места в КПЛ. Таким образом, сразу несколько футболистов алматинской команды рискуют остаться без игровой практики.

Сергей Кейлер дольше всех в команде выступает за "Кайрат". В основной команде он дебютировал в 2013 году. Также несколько раз защитник уходил в аренду, защищая цвета "Кызыл-Жара", "Кайсара", "Окжетпеса" и "Акжайыка".

В минувшем сезоне КПЛ на его счету всего девять матчей. Также он сыграл четыре игры в Кубке Казахстана.