Директор "Шахтера" сделал смелое заявление о будущем команды

Исполнительный директор "Шахтера" Аскар Абильдаев прокомментировал состояние команды в нынешнем сезоне и анонсировал усиление состава, передают Vesti.kz.
По мнению руководителя, карагандинский клуб останется в высшем дивизионе чемпионата Казахстана, несмотря на нынешнее положение.
"Сразу отвечу, я даже мысли не допускаю о возможном вылете команды. «Шахтер» был и уверен будет в составе сильнейших команд страны. Ситуация действительно сложная. Я согласен с главным тренером нашей команды. Конечно, это не одна причина, есть и другие и субъективные и объективные причины. По поводу новых футболистов — в трансферное окно, усиление будет однозначно", - цитирует Абильдаева QFL.kz.
Отметим, что "Шахтер" на данный момент занимает последнее, 13-е место в таблице КПЛ после 10 сыгранных матчей. Ранее главный тренер "горняков" Андрей Финонченко заявил, что команда нуждается в трансферах.
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