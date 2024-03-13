Десять футболистов присоединились к "Астане"

"Астана" после небольшой паузы возобновляет тренировочный процесс, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба. Команда ведет к третьему туру КПЛ-2024.

В связи с тем, что ряд игроков основного состава получили вызовы в национальные и молодежную сборные своих стран, тренерским штабом было принято решение привлечь к тренировочному процессу футболистов из "Астана-М".

Так в Алматы отправились десять игроков дублирующего состава: защитники Санжар Ануаров (2005 гр), Муса Таушев (2006), Тимур Токенов (2005), Алижан Саурбай (2005), полузащитники: Рахимжан Амангельдинов (2005), Дамир Елубаев (2005), Омиржан Омарбек (2005), Арман Варданян (2005), нападающие: Андрей Березуцкий (2004), Батырхан Мустафин (2005).

"Астана" следующий матч Чемпионата проведет 31 марта против "Елимая".

После двух туров, "Астана" с шестью очками, занимает второе место в турнирной таблице.