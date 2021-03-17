Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Важная новость по конкурсам!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов

Качество газона жестко раскритиковали.

Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Глава фракции "Ак жол" Азат Перуашев высказался о плачевном состоянии футбольного стадиона в Туркестане, где состоялся матч первого тура между "Астаной" и "Тураном". Его слова приводит zakon.kz.

"Бурно обсуждается начало футбольного сезона на водной глади нового стадиона в Туркестане, построенного, как утверждается, за 39 млн долларов. Депутаты демпартии "Ак жол" давно обращают внимание на необходимость финансирования детско-юношеского спорта вместо профессиональных клубов", - сказал Перуашев.

В таких условиях, отметил он, не пожелаешь играть ни детям, ни легионерам.

Перуашев сообщил, что в адрес акимата и управления спорта области был направлен запрос с такими вопросами:

1) Сколько бюджетных средств в действительности ушло на строительство данного стадиона? По данным из открытых источников, в Турции строительство стадиона "Сивас Арена" на 27 тысяч зрителей обошлось в 21 миллион долларов, то есть по 744 доллара на одного зрителя. В Туркестане этот показатель якобы составил более 5,5 тысяч долларов на одного болельщика. Соответствует ли эта информация действительности?

2) Кто принимал в работу данный объект?

3) Кто и за чей счет будет устранять недостатки дренажной системы стадиона, ясно показанные на известном ролике?

4) Судя по всему, на стадионе возможны и иные недостатки. В этой связи, необходима повторная проверка качества его строительства и функционирования.

5) Сколько средств выделяется из бюджета области на детско-юношеский спорт, каков в среднем бюджет одной спортивной школы в регионе? Можно ли эти расходы в совокупности сравнить с расходами на данный стадион?

Политик заявил, что в целом такие проблемы - результат монополизации нашей экономики и рынка строительство в частности.

"В последние годы все чаще самые крупные строительные проекты в центре и разных регионах забирают одни и те же компании. Неужели в областях нет местных строителей, готовых возводить объекты дешевле и как минимум, не хуже качеством? Даже если так - наверное, пора находить и растить таковых, обучать современным технологиям и методам, выводить на требуемый уровень. Только открытая и честная конкуренция может быть эффективным инструментом в борьбе за качество и доступность любой продукции, включая строительство", - заключил он.

Напомним, что игра завершилась вничью 2:2. После матча главный тренер "Астаны" раскритиковал качество газона. Генеральный директор ФК "Астана" Михаил Гурман выступил с критикой по поводу организации и проведения матча 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:56
Футбол

Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов
Сегодня
11:27
Футбол

Чемпион КПЛ-2020 нашел новый клуб после ухода из "Кайрата"
Сегодня
10:24
Футбол

"Было предложение из Казахстана". Бывший футболист московского "Спартака" рассказал о своем будущем
Сегодня
09:35
Футбол

Неэффективный стартовый натиск и угасающее преимущество. "Кайрат" испытывает проблемы с реализацией в первом тайме
Сегодня
09:08
Футбол

Тихонов отреагировал на отказ вратаря московского "Спартака" переходить в "Астану"
Сегодня
07:46
Футбол

Новичок КПЛ объявил о трансфере призера европейского чемпионата
Сегодня
07:20
Футбол

Рожденные в 2000-х, или кто из молодых игроков может проявить себя в КПЛ-2021
Сегодня
04:00
Футбол

"Астана" сделала предложение футболисту московского "Спартака"
Вчера
23:24
Футбол

Стало известно, смогут ли "Кайрат" и другие клубы играть в Алматы во время "красной" зоны
Вчера
22:40
Футбол

Исламбек Куат встретился с фанатами "Астаны"
Вчера
22:13
Футбол

"Кое-кто мог хайпануть". Стали известны подробности конфликта в раздевалке "Астаны"
Вчера
21:28
Футбол

"Наложили 16 швов". Игрок "Жетысу" рассказал о травме, полученной в матче с "Кайратом"
Вчера
20:42
Футбол

Многочисленный "Жетысу", перспективный "Шахтер", возрастной "Тобол". Сколько казахстанцев сыграло в первом туре сезона
Вчера
18:57
Футбол

"Счастлив вернуться домой". Исламбек Куат - о контракте с "Астаной", перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана
Вчера
17:46
Футбол

"Астана" объявила о возвращении Исламбека Куата
Вчера
17:36
Футбол

Шесть футболистов "Ордабасы" вызваны в сборную Казахстана на матчи с Францией и Украиной
Вчера
17:03
Футбол

В сборной Казахстана новичок - футболист из "Фенербахче": родился в Шымкенте, но уехал в Турцию, где тренер кормит с ложечки
Вчера
16:03
Футбол

"Кайрат" дозаявил экс-форварда "Легии" и Сейдахмета
Вчера
15:30
Футбол

В "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" добавлен второй тур КПЛ, но есть важная новость!
Вчера
15:06
Футбол

Доверие Байсуфинова, характер лидера, успешный старт сезона. Почему Нургалиева вернули в сборную Казахстана
Вчера
14:04
Футбол

Лидеры "Астаны" Барсегян и Томасов получили травмы
Вчера
10:45
Футбол

В раздевалке "Астаны" произошел конфликт после матча на водяном стадионе
Вчера
10:14
Футбол

Забракованный "Астаной" футболист вызван в сборную Казахстана на матчи отбора на ЧМ-2022
Вчера
08:31
Футбол

"Все вопросы к КФФ". Судья - о скандальном эпизоде после матча "Атырау" - "Шахтер"
Вчера
07:29
Футбол

Футболист "Ордабасы" впервые получил вызов в сборную Казахстана
15 марта
22:40
Футбол

"Старт чемпионата получился скомканным". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил начало КПЛ-2021
15 марта
21:39
Футбол

"Результат в Туркестане порадовал, но матч надо было переносить". Казахстанский эксперт оценил игры первого тура КПЛ-2021
15 марта
19:02
Футбол

"Астана" подписала контракт с Исламбеком Куатом
15 марта
18:15
Футбол

Жоао Пауло и его конкуренты, или кто будет претендовать на звание самого меткого "снайпера" нового сезона КПЛ
15 марта
17:08
Футбол

Скандал в Туркестане, конфликт в Атырау и волевой "Тараз". Анархия в первом туре чемпионата Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика