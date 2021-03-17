Депутат призвал устроить проверку нового стадиона в Туркестане за 39 миллионов долларов

Глава фракции "Ак жол" Азат Перуашев высказался о плачевном состоянии футбольного стадиона в Туркестане, где состоялся матч первого тура между "Астаной" и "Тураном". Его слова приводит zakon.kz.

"Бурно обсуждается начало футбольного сезона на водной глади нового стадиона в Туркестане, построенного, как утверждается, за 39 млн долларов. Депутаты демпартии "Ак жол" давно обращают внимание на необходимость финансирования детско-юношеского спорта вместо профессиональных клубов", - сказал Перуашев.

В таких условиях, отметил он, не пожелаешь играть ни детям, ни легионерам.

Перуашев сообщил, что в адрес акимата и управления спорта области был направлен запрос с такими вопросами:

1) Сколько бюджетных средств в действительности ушло на строительство данного стадиона? По данным из открытых источников, в Турции строительство стадиона "Сивас Арена" на 27 тысяч зрителей обошлось в 21 миллион долларов, то есть по 744 доллара на одного зрителя. В Туркестане этот показатель якобы составил более 5,5 тысяч долларов на одного болельщика. Соответствует ли эта информация действительности?

2) Кто принимал в работу данный объект?

3) Кто и за чей счет будет устранять недостатки дренажной системы стадиона, ясно показанные на известном ролике?

4) Судя по всему, на стадионе возможны и иные недостатки. В этой связи, необходима повторная проверка качества его строительства и функционирования.

5) Сколько средств выделяется из бюджета области на детско-юношеский спорт, каков в среднем бюджет одной спортивной школы в регионе? Можно ли эти расходы в совокупности сравнить с расходами на данный стадион?

Политик заявил, что в целом такие проблемы - результат монополизации нашей экономики и рынка строительство в частности.

"В последние годы все чаще самые крупные строительные проекты в центре и разных регионах забирают одни и те же компании. Неужели в областях нет местных строителей, готовых возводить объекты дешевле и как минимум, не хуже качеством? Даже если так - наверное, пора находить и растить таковых, обучать современным технологиям и методам, выводить на требуемый уровень. Только открытая и честная конкуренция может быть эффективным инструментом в борьбе за качество и доступность любой продукции, включая строительство", - заключил он.

Напомним, что игра завершилась вничью 2:2. После матча главный тренер "Астаны" раскритиковал качество газона. Генеральный директор ФК "Астана" Михаил Гурман выступил с критикой по поводу организации и проведения матча

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