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"Деньги мне не выплачены". Постников - об уходе из "Астаны", шансах Казахстана в отборе ЧМ-2022 и "Кайрата" в еврокубках

"Деньги мне не выплачены". Постников - об уходе из "Астаны", шансах Казахстана в отборе ЧМ-2022 и "Кайрата" в еврокубках
Евгений Постников. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Экс-защитник сборной Казахстана по футболу Евгений Постников дал интервью Sports.ru, в котором рассказал о причинах ухода из "Астаны", завершении карьеры, ситуации в столичном клубе и высказался о шансах национальной сборной в отборе на чемпионат мира-2022.

35-летний игрок покинул "Астану" в феврале и принял решение завершить карьеру. За столичный клуб Постников выступал с 2014 года. В составе "Астаны" он шесть раз становился чемпионом Казахстана и играл в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Казахстана защитник провел восемь матчей.

Легендарный гол ХИКу, "ножницы" и бетон в защите, или чем запомнился Евгений Постников в "Астане"

– Евгений, о вас давно ничего не было слышно. Чем сейчас занимаетесь?

– За время карьеры накопилось очень много вопросов, которые сейчас и решаю.  Наконец уделяю время семье, помогаю сыну – он сейчас активно занимается футболом. Ну и, конечно, появилось время, а главное - возможность, на рыбалку. Сейчас активно выбираюсь. Побывал даже на Камчатке, где очень много красивых, не тронутых человеком мест.

– А в Казахстан еще не возвращались?

– Если честно, мы с семьей очень сильно хотим прилететь в Нур-Султан, где осталось много друзей и памятных воспоминаний, но сейчас вся эта ситуация с пандемией не позволяет это сделать. Но как только все наладится, мы обязательно прилетим.

– Следите за чемпионатом или устали от футбола?

– Конечно, слежу. Я много лет провел в "Астане", которая навсегда останется в сердце, так как с выступлением в этой команде связаны очень приятные впечатления: Лига чемпионов, Лига Европы, победы в чемпионате и Кубке. Я не могу сказать, что смотрю все матчи, но выступления в еврокубках смотрел, слежу по прессе, так что в курсе событий в казахстанском футболе.

– "Астана", к сожалению, уже вылетела, а "Кайрату" и "Шахтеру" по силам  добраться до группы Лиги конференций УЕФА?

– У "Кайрата" шансы очень хорошие наконец попасть в группу еврокубков. Они выиграли первый матч, плюс соперник все-таки не из самого рейтингового чемпионата. "Шахтеру" будет сложнее, но они в этом сезоне уже показывали характер в противостоянии с румынами. В любом случае буду болеть за них.

– А какие шансы у сборной в группе отборочного турнира?

– Я, как футболист, который играл за сборную Казахстана, конечно, буду болеть во всех матчах за команду, но будет тяжело. Группа попалась очень сложная, но думаю, что можно попробовать показать себя в домашних матчах, воспользоваться преимуществом "Астана Арены". В любом случае матчи против Франции, Украины, Боснии и Герцеговины, Финляндии – это большой опыт, как для футболистов, так и для тренерского штаба.

– Кстати, о тренерах. Вы долгие годы работали с Григорием Бабаяном в "Астане". Сейчас он перебрался в ЦСКА. Получится у него с "армейцами"?

– Почему нет? У Григория Константиновича большой багаж практического опыта – он в качестве главного тренера выводил "Астану" в группу Лиги Европы, работал в штабе Станимира Стойлова во времена Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Так что, думаю, у него все получится. ЦСКА – это большой клуб, в котором, естественно, существует давление, но уверен, что Бабаян в силах с ним справиться.

– Но вернемся к вашему завершению карьеры. Почему покинули "Астану", хотя контракт еще действовал?

– Меня не пригласили на сборы, отправив тренироваться с дублем в Нур-Султане. Показали, что тренерский штаб во главе с Андреем Тихоновым на меня не рассчитывает. Я мог бы, конечно, бегать по кругу и получать год зарплату, но я не такой человек, тем более, "Астана" для меня далеко не чужой клуб. Я решил расторгнуть контракт, сам пришел к Давиду Лории с этой инициативой.

– Говорят, что итоговую сумму выплат вам сократили вдвое. Насколько это правда?

– Я понимал, что у клуба есть финансовые трудности, поэтому не хотел ухудшать ситуацию – мы договорились с Давидом, что клуб отдаст мне зарплату за полгода вместо всей суммы. Клуб попросил рассрочку, мы подписали документы и я уехал. 

Я недавно читал интервью, где рассказывают, что юристы компании SILA меня уговорили отказаться от 50 процентов выплат. Никаких переговоров со мной они не вели, я даже не знаком с ними. По вопросу контракта я разговаривал лично с Давидом Лорией. Единственным, кто помог нам оформить документы с клубом, был представитель профсоюза футболистов Казахстана.

– В итоге вам выплатили деньги за полгода?

– На данный момент мне деньги не выплачены. Я знаю, что у клуба были проблемы с финансами, но надеюсь, что скоро все наладится.

– Сейчас у клуба из столицы непростые времена. Как считаете, что ждет "Астану" в будущем и с чем связан ее вылет из еврокубков?

– Я не нахожусь внутри команды, поэтому очень сложно рассуждать, чего не хватило, чтобы пройти финский КуПС, ведя в счете. Что касается будущего, то я верю, что у клуба все будет хорошо и он сможет себе вернуть славное имя в Европе и титул в Казахстане.

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Метки:
Астана ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Постников Евгений КПЛ-2021

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