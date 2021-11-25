Дебютант сборной Казахстана заинтересовал "Актобе"

Полузащитник уральского "Акжайыка" Еркин Тапалов может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 28-летний игрок попал в сферу интересов "Актобе".

В сезоне-2021 Тапалов был одним из ценных игроков "Акжайыка". В чемпионате Казахстана он сыграл 25 игр, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Также Тапалов дебютировал в официальных играх за сборную Казахстана.

Стабильность, прогресс и универсализм игрока подкупают многие казахстанские клубы, но одним из активных в переговорных процессах является "Актобе". При этом шансы, что Тапалов останется в родном «Акжайыке» равны малы.