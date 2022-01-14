Дебютант КПЛ "забраковал" экс-голкипера сборной Казахстана и еще трех игроков

31-летний казахстанский голкипер Самат Отарбаев покинул расположение "Аксу", сообщает Meta-ratings.kz.

Как отмечает источник, после первого сбора новичок КПЛ, помимо Отарбаева, решил не подписывать контракты с еще тремя футболистами - Аскаром Ажикеновым, Нурсултаном Тасжановым и Ануаром Сапаргалиевым.

Причем команду покинули Тимур Жакупов, Владислав Чернышов, Даулет Зайнетдинов, Вадим Яковлев, Павел Шабалин, Даурен Мажитов, Биржан Хабит, Тамерлан Агиманов, Динмухаммед Маруа, Демият Сламбеков, Валерий Леньков и завершивший игровую карьеру Константин Заречный.

Добавим, что "Аксу" изменил формат подготовки к сезону. Клуб из Павлодарской области 21 января приступит к зарубежным сборам в Турции, которые продлятся до 22 февраля.