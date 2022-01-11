Дебютант КПЛ изменил формат подготовки к сезону

Футбольный клуб "Аксу" сообщил об изменениях в подготовке к дебютному сезону в КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что команде не удалось вылететь на первые сборы из-за проблем с международными рейсами, поэтому изменился формат подготовки к сезону.

Вместо двух учебно-тренировочных сборов на турецком побережье состоится один, который пройдет с 21 января по 22 февраля.

Количество спаррингов и имена соперников будут известны позже.

Напомним, что вместе с "Аксу" в высший дивизион пробился "Махтаарал", тогда как в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".