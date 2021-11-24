Дебютант КПЛ уволил весь тренерский штаб

Тренерский штаб ФК "Аксу" во главе с Маратом Еслямовым отправлен в отставку, передает KazFootball.kz.

Причины такого решения не называются.

Еслямов возглавлял клуб с февраля 2021 года. Также в тренерский штаб команды из Павлодарской области входили Виталий Вихлянов (ассистент главного тренера), Вадим Бутенко (тренер по вратарям) и Расул Маруа (тренер по физподготовке).

В прошедшем сезоне первой лиги под руководством этих специалистов "Аксу" завоевал золотые медали и впервые в своей трехлетней истории вышел в премьер-лигу.

При этом несколько дней назад пост директора клуба покинул Жанат Камалиев, а вместо него был назначен Алихан Лесов.