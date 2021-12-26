Дебютант КПЛ определился с местом первого сбора и соперниками

Павлодарский "Аксу" опубликовал план первого учебно-тренировочного сбора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда соберется в Турции с 11 января по 1 февраля. Там запланировано три контрольных матча: 15 января с венгерским "Шиофоком", 21 января - с российским "Металлургом", 27 января - с македонским "Брегалница Штип".

Накануне состав "Аксу" пополнил первый новичок - нигерийский центральный защитник Фэйт Обилор. Последний известен казахстанским любителям футбола по выступлениям за "Тараз". Также в его карьере значатся такие клубы, как молдавский "Шериф", финские "ХИК", "Интер" и "РоПС".

На счету защитника два чемпионских титула в составе "ХИКа". В прошлом сезоне Обилор стал лучшим по количеству удачных перехватов в Казахстане.

Дебютант КПЛ сменил эмблему. Звездный главный тренер под вопросом

Напомним, по итогам сезона-2021 "Аксу" стал чемпионом первой лиги и впервые в истории вышел в премьер-лигу. Также в КПЛ-2022 выступит "Мактаарал", который занял второе место.