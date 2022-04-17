Дебютант КПЛ-2022 одержал первую победу в сезоне

ФК "Мактаарал" одержал первую победу в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz. Дебютант КПЛ-2022 дома обыграл павлодарский "Аксу" со счетом 2:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Айбол Абикен вывел "Аксу" вперед.

Однако хозяева еще до перерыва не только отыгрались, но и повели. Сначала на 19-й минуте отличился Рамазан Каримов, а спустя 18 минут забил Артем Разгонюк.

При этом на 72-й минуте "Аксу" забил второй мяч, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Благодаря этой победе "Махтаарал" набрал четыре очка и покинул последнюю строчку в таблице КПЛ. У "Аксу" осталось четыре балла.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 8 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4 13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4 14 Туран 5 0 3 2 0-4 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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