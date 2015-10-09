Дастан Сатпаев впервые показал свою девушку (Фото)

Молодой нападающий алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Дастан Сатпаев опубликовал фотографию со своей возлюбленной, сообщают Vesti.kz.

17-летний футболист разместил в Instagram снимок с зимнего отдыха на горнолыжном курорте вместе с девушкой. На фото оба в горных очках и спортивной экипировке, а кадр сопровождает смайлик в виде сердца

Таким образом, Сатпаев впервые дал понять, что находится в отношениях. Однако разглядеть лицо девушки не удалось, что только усилило интерес среди подписчиков.

В 2025 году Сатпаев забил 19 голов в 41 матче за "Кайрат", помог алматинскому клубу выйти в общий этап Лиги чемпионов и защитить титула чемпиона Казахстана.

В матче против Бельгии в отборе на чемпионат мира-2026 Сатпаев забил свой первый мяч за сборную Казахстана и стал самым молодым бомбардиром в ее истории.

