Четыре гола и камбэк. Видеообзор матча "Кайрат" - "Атырау"

Матч первого тура чемпионата Казахстана-2023 между "Кайратом" и "Атырау" прошел в Алматы и закончился вничью со счетом 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинцы смогли обеспечить себе удобное преимущество в счете к середине тайма благодаря голам Артура Шушеначева на 17-й минуте и Гулжигита Алыкулова на 22-й минуте.
На 36-й минуте Демир Имери размочил счет для "Атырау". Окончательный результат был установлен на 66-й минуте игроком команды "Атырау" Евгением Козловым.
Представляем вашему вниманию видеообзор встречи.
В следующем туре 9 марта "Кайрат" сыграет на выезде с "Аксу", а "Атырау" 10 марта примет "Кайсар".
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