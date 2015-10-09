Чесноков губит карьеру? Почему камбэк в "Тобол" - это ошибка

К большому сожалению, путь Ислама Чеснокова в шотландском "Хартсе" вышел непродолжительным и малоэффективным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему возвращение в Казахстан для игрока является карьерным падением.

Да, изначально трансфер в "Хартс" для Чеснокова был испытанием, поскольку эта сага тянулась около полутора лет. Затем Ислам сразу же попал в команду, которая набрала ход, уже находилась в полном игровом ритме и прошла половину дистанции в чемпионате, демонстрируя исторические результаты.

Казахстанец попал в совершенно незнакомую среду, он переживал стресс не только как игрок, но и как человек с точки зрения бытовой адаптации.

Именно поэтому дебют Чеснокова так долго откладывался, и в итоге на дистанции стать прочным игроком основы ему не удалось. В то же время, оправдались и прогнозы экспертов, которые отмечали, что экстра-перфоманс Чеснокова в КПЛ не говорит о том, что он перенесет эту же игру и статистику в шотландскую премьер-лигу.

Увы, Ислам действительно мало показывал того, что у него получилось в "Тоболе". "Хартс" и Чесноков уже к началу лета поняли, что синергии не произошло и процесс расставания тут был логичным.

Но, почему Чесноков вернулся именно в "Тобол" и вообще в Казахстан? Неужели неудачный полугодичный этап в Шотландии сразу же разбил все амбиции игрока?

Как ни крути, у Ислама есть бэкграунд, он игрок национальной сборной и поработать над его трансфером в другой европейский чемпионат было вполне реально. Да, тот же прямой переход в РПЛ из Шотландии невозможно было реализовать, но есть ведь и другие лиги.

Возвращение в "Тобол" - самое простое решение, которое только можно представить. Траектория карьеры Ислама сейчас выглядит противоречиво. При всем уважении к костанайскому клубу, но Чесноков давно перерос "Тобол" и добился там если не максимума, то близкого к этому.

Чеснокову уже 26 лет, вернувшись в КПЛ он сильно снизил свои шансы на еще одну попытку поиграть в Европе. Да, надо понимать, что решения принимаются не только самим игроком, но печально, что очередной видный казахстанский футболист быстро расстается с большими вызовами и снова оседает в комфортной среде, где уже нет особой необходимости преодолевать себя и выходить на иной уровень.

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