Чемпионы КПЛ не стали возвращать Эльхана Астанова

Шымкентский "Ордабасы" был заинтересован в возвращении игрока сборной Казахстана Эльхана Астанова из "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист не стал основным в столичном клубе, однако решил доказывать свою состоятельность в команде. Астанов уже отправился на сборы в ОАЭ с "Астаной", хотя существовал вариант его возвращения в родной "Ордабасы".

Чемпионы КПЛ 2023 года посчитали, что игрок может продолжить прогрессировать в столице и сосредоточились на других вариантах усиления.

По данным портала Transfermarkt, контракт вингера с "Астаной" действует еще два сезона, однако по неофициальной версии, игрок находится в столичном клубе в аренде и до сих пор принадлежит "Ордабасы".

В минувшем сезоне Астанов сыграл за столичную команду 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.