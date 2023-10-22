В чемпионате Казахстана по футболу четвертый сезон подряд сменяется победитель

"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана по футболу и обновил список победителей турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский клуб после победы над "Шахтером" (3:1) гарантировал себе первое место в КПЛ-2023. Примечательно, что с 2020 года в чемпионате Казахстана каждый сезон меняется команда-чемпион. До "Ордабасы" титул завоевали "Астана" (2022), "Тобол" (2021) и "Кайрат" (2020).
Рекордсменом по титулам в чемпионате Казахстана является "Астана". Столичный клуб семь раз выигрывал титул.
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