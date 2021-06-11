"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение об уходе Алексея Шпилевского и поиске новой кандидатуры на пост главного тренера "Кайрата". В частности, он отметил, какую роль в этом может сыграть Курбан Бердыев.

"Кайрат Советаевич системный человек, он правильно выстраивает клуб, растит молодежь. К примеру, открытие команды в Москве - это, опять же, признак системного подхода, наподобие "Ред Булла". Тем более сейчас пришел Бердыев, он глыба тренерского цеха, уверен, что он подскажет другим тренерам в клубе важные детали.

"Кайрат" в прошлом году стал чемпионом, но, на мой взгляд, это произошло во многом благодаря Кайрату Советаевичу, а не благодаря тренеру. В нынешнем сезоне мы увидели пробуксовку от команды, поэтому отставка Шпилевского просматривалась.

Кого из тренеров я бы посоветовал "Кайрату"? Надо подумать. Я считаю, что в СНГ сейчас в среднем из десяти тренеров - семь-восемь вообще ни о чем, их можно просто отправить рыбу ловить. Тренера найти очень сложно.

Если бы меня Кайрат Советаевич спросил, кого я могу порекомендовать, я бы сильно задумался. Но мне кажется, им лучше взять какого-нибудь немца или голландца. Также я не исключаю, что Бердыев будет учить, воспитывать тренеров внутри клуба, и один из них станет главным", - заявил Селюк.

Напомним, что Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре 2018-го, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. Теперь белорусский специалист будет тренировать "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" назначен Кирилл Кекер.

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