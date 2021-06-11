Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"

На данный момент командой руководит Кирилл Кекер.

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение об уходе Алексея Шпилевского и поиске новой кандидатуры на пост главного тренера "Кайрата". В частности, он отметил, какую роль в этом может сыграть Курбан Бердыев. 

"Кайрат Советаевич системный человек, он правильно выстраивает клуб, растит молодежь. К примеру, открытие команды в Москве - это, опять же, признак системного подхода, наподобие "Ред Булла". Тем более сейчас пришел Бердыев, он глыба тренерского цеха, уверен, что он подскажет другим тренерам в клубе важные детали. 

"Кайрат" в прошлом году стал чемпионом, но, на мой взгляд, это произошло во многом благодаря Кайрату Советаевичу, а не благодаря тренеру. В нынешнем сезоне мы увидели пробуксовку от команды, поэтому отставка Шпилевского просматривалась. 

Кого из тренеров я бы посоветовал "Кайрату"? Надо подумать. Я считаю, что в СНГ сейчас в среднем из десяти тренеров - семь-восемь вообще ни о чем, их можно просто отправить рыбу ловить. Тренера найти очень сложно. 

Если бы меня Кайрат Советаевич спросил, кого я могу порекомендовать, я бы сильно задумался. Но мне кажется, им лучше взять какого-нибудь немца или голландца. Также я не исключаю, что Бердыев будет учить, воспитывать тренеров внутри клуба, и один из них станет главным", - заявил Селюк. 

Напомним, что Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре 2018-го, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. Теперь белорусский специалист будет тренировать "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Исполняющим обязанности главного тренера "Кайрата" назначен Кирилл Кекер. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей Боранбаев Кайрат КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:03
Футбол

"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы
Сегодня
13:55
Футбол

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
Сегодня
12:11
Футбол

Футболистов "Каспия" обокрали в Алматы
Вчера
23:57
Футбол

Скромный конкурент и 18-летний вундеркинд. Смогут ли в "Актобе" заменить лучшего бомбардира?
Вчера
22:13
Футбол

Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"
Вчера
21:22
Футбол

Лория и Тихонов встретились с акимом
Вчера
20:47
Футбол

Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России
Вчера
20:26
Футбол

Сбалансированная тактика против агрессивного настроя. Станет ли новый тренер "Кайрата" копировать стиль Шпилевского?
Вчера
19:59
Футбол

Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ
Вчера
18:45
Футбол

Определена дата перенесенного матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
Вчера
18:21
Футбол

Дебют в РПЛ или чемпионство в КПЛ? Аймбетов может покинуть "Астану" и ждет решения "Крыльев Советов"
Вчера
17:02
Футбол

В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова
Вчера
14:37
Футбол

Затащил в еврокубки, получил капитанскую и улучшенный контракт, а потом сдал. Почему "Шахтер" может расстаться с Хубуловым
Вчера
13:00
Футбол

Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе
Вчера
11:22
Футбол

"Астана" нашла нового защитника за 800 тысяч евро
Вчера
09:00
Футбол

Лучший бомбардир "Актобе" может покинуть клуб
Вчера
07:57
Футбол

Футболист "Ньюкасла" мог оказаться в Казахстане. Известны клуб и детали трансфера
9 июня
23:32
Футбол

Больше года без футбола и третье возвращение. Как Масудов до этого работал в "Актобе"
9 июня
20:35
Футбол

"Кайрат" провел первую тренировку под руководством Кекера
9 июня
19:20
Футбол

От "Ростова" до "Зенита". Топ-5 российских клубов, следивших за Алипом
9 июня
18:25
Футбол

"Кайрат" заслужил чемпионство и его ждет светлое будущее - Шпилевский после ухода обратился к болельщикам
9 июня
17:53
Футбол

Травмы Арояна и Томашевича? Почему эти потери не являются проблемой для "Астаны"
9 июня
14:52
Футбол

Бердыев отказался? Кто может стать новым главным тренером "Кайрата"
9 июня
13:29
Футбол

Шпилевский попрощался с "Кайратом". Клуб представил его преемника
9 июня
11:43
Футбол

КФФ приняла решение по игроку "Тараза" перед матчем с "Кайратом"
9 июня
10:59
Футбол

Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера
9 июня
08:06
Футбол

Путь от первой лиги, или как защитник "Каспия" добился впечатляющего прогресса и оказался в сборной Казахстана
9 июня
07:48
Футбол

Форвард "Кайрата" помог сборной победить несостоявшегося соперника Казахстана
9 июня
00:06
Футбол

Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из "Кайрата"
8 июня
23:10
Футбол

"Актобе" подписал первого новичка после прихода Масудова
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика