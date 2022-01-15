У чемпиона КПЛ нашлись конкуренты на новичка из РПЛ за 600 тысяч евро

Капитан футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Сапета может выбрать другой вариант вместо приезда в костанайский "Тобол", передает корреспондент Vesti.kz.

По данным телеграм-канала "ФНЛ с Ильевым", в услугах футболиста заинтересованы три клуба ФНЛ. 32-летнего опорника могут пригласить "Кубань", "СКА-Хабаровск" и "Томь".

"Если не в Казахстан, то куда? - задается вопросом автор канала. - "Томь", понятно, аутсайдер в этой борьбе. В "Кубани" и Хабаровске Сапете наверняка предложат примерно сопоставимые условия. СКА борется за премьер-лигу, но далеко лететь. И много летать.

С главным тренером краснодарцев Робертом Евдокимовым полузащитник уже работал, благоприятный момент - география, но команда втянута в схватку за выживание.

Выбор за Сапетой, которого "НН" выставил на трансфер. Ясность должна быть к концу следующей недели. По меркам ФНЛ это будет топ-переход".

В текущем сезоне в премьер-лиге Сапета провел восемь матчей, а в ФНЛ год назад у него было "8+5" в 34 играх. Ранее появилась информация, что Сапета может перебраться в "Тобол", а его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 600 тысяч евро.