Чемпион КПЛ назвал ключевую проблему казахстанского футбола

Защитник "Кайрата" и сборной Беларуси Александр Мартынович назвал главную проблему казахстанского футбола, сообщают Vesti.kz. В этом году 37-летний белорус стал чемпионом Казахстана в составе алматинского клуба.

"В Казахстане есть пять-шесть команд неплохого уровня. Но самая большая проблема казахстанского футбола - это инфраструктура. В основном стадионы старые. Я уже за столько лет привык к российской инфраструктуре. После чемпионата мира куда ни приедешь - везде хорошие арены и качественные газоны. Играя в футбол, получаешь удовольствие. А в Казахстане с этим есть большие проблемы.

Но стараются улучшать инфраструктуру. В Туране построили небольшой стадион. Читал в местной прессе, что в следующем году хотят реконструировать алматинский стадион. В любом случае работа ведется. В России большой бум был из-за чемпионата мира в 2018 году. Если бы не он, неизвестно, появилось бы в стране столько хороших арен или нет", - цитирует защитника из Беларуси "Чемпионат".