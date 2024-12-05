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Чемпион КПЛ назвал ключевую проблему казахстанского футбола

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Чемпион КПЛ назвал ключевую проблему казахстанского футбола ©ФК "Кайрат"

Защитник "Кайрата" и сборной Беларуси Александр Мартынович назвал главную проблему казахстанского футбола, сообщают Vesti.kz. В этом году 37-летний белорус стал чемпионом Казахстана в составе алматинского клуба.

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Защитник "Кайрата" и сборной Беларуси Александр Мартынович назвал главную проблему казахстанского футбола, сообщают Vesti.kz. В этом году 37-летний белорус стал чемпионом Казахстана в составе алматинского клуба.

"В Казахстане есть пять-шесть команд неплохого уровня. Но самая большая проблема казахстанского футбола - это инфраструктура. В основном стадионы старые. Я уже за столько лет привык к российской инфраструктуре. После чемпионата мира куда ни приедешь - везде хорошие арены и качественные газоны. Играя в футбол, получаешь удовольствие. А в Казахстане с этим есть большие проблемы.

Но стараются улучшать инфраструктуру. В Туране построили небольшой стадион. Читал в местной прессе, что в следующем году хотят реконструировать алматинский стадион. В любом случае работа ведется. В России большой бум был из-за чемпионата мира в 2018 году. Если бы не он, неизвестно, появилось бы в стране столько хороших арен или нет", - цитирует защитника из Беларуси "Чемпионат".

Напомним, Мартынович в этом году стал игроком "Кайрата". До этого он выступал в России за "Краснодар", "Рубин" и "Урал", а на родине играл за минское "Динамо".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Беларусь Футбол Кайрат ФК

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