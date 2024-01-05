Чемпион Кипра принял решение о будущем в казахстанском клубе

Украинский футболист Александр Нойок продолжит карьеру в "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Пресс-служба "нефтяников" проинформировала в соцсетях о продлении контракта с 31-летним полузащитником, но при этом не уточнила детали нового соглашения.

Нойок присоединился к "Атырау" в феврале 2023 года, сыграв за него 29 матчей во всех турнирах и забив два гола.

Александр является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за его третью команду. Также в его карьере были украинские "Говерла", "Металлист", "Металлург", белорусские "Динамо" (Минск), "Динамо-Брест", "Рух", российский "Оренбург", кипрский "Аполлон" и израильский "Маккаби" (Бней-Рейне).

Становился чемпионом Беларуси (2019) и Кипра (2021/22). Признавался лучшим полузащитником чемпионата Беларуси (2017).

В свое время вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины.