Бывший президент "Ордабасы" объявлен в розыск

Экс-руководитель футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск Антикоррупционной службой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области).
"Следствием установлено, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные для этого средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 миллионов тенге.
"В настоящее время Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск. Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений", - также сообщили в Антикоррупционной службе.
Напомним, что Байсеитов являлся президентом ФК "Ордабасы" с 2017 по 2021 год. В сезоне КПЛ-2022 шымкентский клуб пошел на значительное сокращение бюджета из-за долгов за прошлые годы. По словам нынешнего руководителя "Ордабасы" Бауыржана Абдубаитова, долги клуба составляют около пяти миллиардов тенге.
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