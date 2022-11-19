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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший президент "Ордабасы" объявлен в розыск

Бывший президент "Ордабасы" объявлен в розыск
©ФК "Ордабасы"

Экс-руководитель футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск Антикоррупционной службой, передает корреспондент Tengrinews.kz

Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области).

"Следствием установлено, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные для этого средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 миллионов тенге.

"В настоящее время Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск. Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений", - также сообщили в Антикоррупционной службе.

Напомним, что Байсеитов являлся президентом ФК "Ордабасы" с 2017 по 2021 год. В сезоне КПЛ-2022 шымкентский клуб пошел на значительное сокращение бюджета из-за долгов за прошлые годы. По словам нынешнего руководителя "Ордабасы" Бауыржана Абдубаитова, долги клуба составляют около пяти миллиардов тенге. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ

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